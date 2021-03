Se agrava falta de agua en colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara, inician protestas

Los ánimos se han comenzado a caldear en varias colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara debido al desabasto de agua.

Por segundo día consecutivo, habitantes de diversas comunidades en Zapopan se manifestaron frente a la Presidencia Municipal y cerraron la avenida Hidalgo exigiendo que se restablezca el servicio, pues algunos tienen más de tres semanas sin una gota en sus casas. Ya de menos piden que sean tandeos y no suspensiones totales del suministro.

Otro contingente de colonias del norte de Zapopan realizó el bloqueo total del Anillo Periférico, pues acusan que el problema con ellos es de varios meses y aunque ya se habían manifestado en el pasado no tuvieron respuestas favorables.

Protesta en el Centro de Zapopan; es la segunda en el sitio en menos de 24 horas. / FOTO: Héctor Escamilla

“Ya desde antes teníamos muchos problemas con el agua; que salía sucia y revolcada; que porque estaban haciendo algunas modificaciones y estaban haciendo justo para que no hubiera desabasto de agua. Ahorita tenemos más de una semana que no tenemos agua y la gente mayor adulta y todo eso han tenido muchos problemas. El agua es un recurso de primera necesidad (…) No nos dan solución, nos dice nada que aquí en la presidencia no es problema de ellos, sino del SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado). Quedó de venir un representante de SIAPA lo cual nunca ocurrió… pero eso sí a la hora de las elecciones van a querer nuestros votos”, señaló un vecino que participó en la protesta.

Afirman que no son sólo 213 las colonias que el SIAPA que tienen problemas de agua, sino varias más y acusaron también que no son tandeos como les habían prometido. Señalan que el agua de muchos de sus pozos es llevadas a otras colonias con mayor poder adquisitivo.

Tras la protesta en la presidencia municipal de Zapopan, los contingentes lograron un acuerdo con el SIAPA y la promesa que en una semana la situación podría comenzar a regularizarse.

Los problemas de agua se informa, se han extendido a varias colonias también de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque y Tonalá.

Respuesta de las autoridades

Por medio de sus redes sociales, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, advirtió que no es un problema de falta de agua, sino de distribución.

“Es muy sencillo de explicar: la presa Calderón abastece a la ciudad a través de la planta potabilizadora de San Gaspar. La presa Calderón se quedó sin agua porque simple y sencillamente dejó de llover en la cuenca durante todo el año pasado. La presa no se llenó. Al dejar de llegar de la presa Calderón, la ciudad perdió el 14% del abasto de agua que tenemos”.

Señaló que el agua procedente de pozos profundos y otras fuentes es suficiente, pero lo que en los últimos años no se hizo fue resolver el problema del suministro y distribución.

Señaló que se están haciendo obras como un acuaférico que le de la vuelta a la ciudad y mejorar la distribución, pero que aún no está terminado, por lo que deben buscar de momento otros medios para mitigar la situación.

Señaló que eventualmente la solución de agua para la ciudad será la explotación del Río Verde.