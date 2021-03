Amenazan a restauranteros con sacarlos si no pagan renta completa

Pagar la renta para mantener un negocio con venta de alimentos en Puebla puede costar de tres mil hasta más de 200 mil pesos, dependiendo el tamaño y la zona donde esté establecido; actualmente 310 restaurantes se encuentran en pausa o han decidido cerrar de manera definitiva debido a la pandemia.

En entrevista con Publimetro, la presidenta de la Canirac, Olga Méndez Juárez comentó que desde el inicio de la pandemia algunos dueños de negocios se solidarizaron y bajaron el cobro de sus rentas en un 50%, también hubo quienes acordaron el pago conforme al porcentaje de sus ventas.

Todo lo que debes saber sobre los juegos de azar online

Sin embargo, a un año de la pandemia comentó que hay quienes ya piden el 100% de la renta o incluso amenazan con sacarlos si no se paga. Dependiendo del local las rentas pueden ir de los tres mil a ocho mil pesos en un negocio pequeño.

“Hay arrendadores que ya quieren 100% de la renta, incluso amenazan con sacarte si no pagas, ellos no entienden que la situación para el sector no es la óptima, otros están cobrando el 50% o algún descuento que hayan acordado”, dijo.