En pie de guerra médicos de Jalisco, apenas han vacunado a 3 de cada 10

Empleados del sector salud acusaron que han sido vacunados apenas 30% de los más de 20 mil trabajadores que laboran tanto para la Secretaría como el OPD Estatal. Acusan que los biológicos se han concentrado en personal médico y enfermeras con el criterio de encontrarse en la primera línea, pero descuidado a personal paramédico y administrativo que también están expuestos al contagio de Covid-19, porque atienden a familiares y pacientes Covid-19 en sus entornos.

La falta de vacunas a personal médico se replica en el IMSS e ISSSTE. / FOTO: Héctor Escamilla

Señalan por ejemplo que mientras se vacunaron médicos y enfermeras, no se han inoculado a trabajadores de las áreas de servicio social, administrativos, paramédicos, psicólogos, personal de intendencia, entre otros, que de alguna u otra manera, en el tránsito diario, conviven con pacientes positivos o sus familiares.

181 trabajadores de salud de Jalisco han muerto a causa del Covid-19; 64 no eran médicos o enfermeras, sino de otras áreas

“Nos ha llegado un porcentaje para vacunar de alrededor del 30% de los compañeros (…) estamos aquí porque tampoco se ha establecido una estrategia o lineamientos que nos permitan saber cuándo vamos a tener la vacunación. La vacunación que se ha dado, también en algunas áreas ha sido de manera discrecional. No conocemos cuál es el protocolo y como se determina qué compañero sí se vacuna y qué compañero no. Hay áreas donde ya se puso a primera dosis pero aún hace falta la segunda y no sabemos para cuando está programada”, señaló Lourdes Munguía, empleada del Instituto Jalisciense de Salud Mental.

Explicó como un caso grave, que las enfermeras que aplican la vacuna contra el Covid en los módulos de salud de atención a adultos mayores, en muchos casos tampoco han recibido la vacuna, exponiéndoles a múltiples riesgos.

Las personas inconformes señalaron que hay ya varios municipios y hospitales del sector público donde los empleados están trabajando bajo protesta por la falta de garantías.

Concluyeron que no pretenden quitarle la vacuna a otros grupos poblacionales, sólo que se les considere como parte de los grupos de riesgo en la atención de pacientes contra el Covid-19.