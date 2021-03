Combaten rezago de 3.2 millones de fotocívicas y multas económicas en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) combate el rezago de 3.2 millones de fotografías pendientes de validar o descartar como infracciones al Reglamento de Tránsito, que acumuló entre el 24 de marzo y el 31 de diciembre de 2020, por motivos de la emergencia sanitaria por Covid-19.

"Seguimos abatiendo el rezago con mucho esfuerzo", declaró a Publimetro el director de Aplicación de Normatividad de Tránsito, Javier Berain, quien recordó que la validación de las imágenes capturadas inició el primer día de este año.

Indicó que en este mismo supuesto, se encuentran las multas económicas, las cuales se cree que desaparecieron con la extinción del programa de fotomultas, pero que siguen vigentes en la capital del país y aplican en ciertos casos.

"Desde que inició la operación del programa de fotocívicas se ponen dos tipos de sanciones, una con horas de trabajo comunitario como se establece en la Ley de Cultura Cívica y otra es una multa económica, así esta desde abril de 2019", explicó.

Javier Berain detalló que las multas económicas aplican para autos a nombre de personas morales y autos con placas foráneas. "El trabajo comunitario aplica sólo para personas físicas y autos con placas de la capital del país", agregó.

En esta línea, refirió que las dependencias que participan en la aplicación de fotocívicas y multas económicas, como es la Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales local, acordaron permitir la verificación aún cuando no se hagan visibles las infracciones en el sistema. "Si verifican ahorita y en una semana o meses les aparece una infracción porque no procesó en tiempo, no hay problema, la verificación es válida", dijo.

Hechos de tránsito

De acuerdo con los reportes trimestrales de hechos de tránsito, de la Semovi, en comparación con el primer trimestre de 2019, es decir, antes de que iniciara el programa de fotocívicas, en el cuarto trimestre de 2020 se registra un alza en los distintos tipos de eventos como atropellados, caída de ciclistas, caída de pasajeros, choque, derrapado o volcadura.

El reporte del primer trimestre de 2019 indica que la Secretaría de Seguridad Ciudadana registró un total de dos mil 408 hechos de tránsito, mientras que en el cuarto trimestre de 2020, la dependencia acumuló un total de cuatro mil 284.

Pese al incremento en comparación de esos dos periodos, la Semovi destaca una reducción durante la emergencia sanitaria.

"La reducción de hechos de tránsito en las cifras registradas por las cuatro fuentes de información (AXA, C5, FGJ y SSC) entre el cuarto trimestre de 2020 y el mismo periodo de 2019 (-22.4%, en promedio) se debe en gran medida a la reducción del tráfico vehicular (-45% en promedio) derivado de la Emergencia Sanitaria por Covid-19".

A fin de mantener la seguridad, Javier Berain recomendó a los conductores: manejar más lento, no ingerir alcohol cuando se va al volante y evitar distracciones con el celular, puesto que estos tres factores son los que provocan una lata incidencia de hechos de tránsito.

