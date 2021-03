Guionista de 'WandaVision' explica qué ocurrió con White Vision tras el final de la serie

Ya pasó casi una semana del final de 'WandaVision', que no respondió todas las preguntas de los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Una de ellas es qué ocurrió con White Vision tras su enfrentamiento con Visión (Paul Bettany).

El contenido de esta publicación tendrá spoilers sobre la serie de Marvel Studios. Si no has visto el final, te recomendamos dejar de leer o correr a ver el noveno y último episodio y regresar.

La primera aparición de White Vision en la serie fue en la escena post créditos del penúltimo episodio, justo al ser activado por S.W.O.R.D para atacar a Wanda (Elizabeth Olsen) en Westview. Pero su puesta en escena en el episodio final fue para muchos corta: se enfrentó con Visión y tras una discusión sobre la paradoja del barco de Teseo por su identidad, voló y se fue de la biblioteca en la que combatieron.

Jac Schaeffer, guionista principal de 'WandaVision', dio declaraciones a 'CinemaBlend' sobre lo qué ocurrió realmente con el Visión Blanco tras el final, marchándose a un rumbo desconocido.

"No hay una escena de dónde está White Vision en el mundo porque el punto es que él no es el esposo de Wanda. Ese no es el hombre con el que tuvo hijos. Ese no es el que ha estado en el mundo de las comedias con ella. Ese no es el que se despidió en una colina en Wakanda. Ese es el cuerpo y los datos. Entonces, para mis propósitos y los de los de la serie, y ​​en lo que me enfoco, dónde termina es una ocurrencia tardía para la historia propiamente dicha", explica Schaeffer.

El guionista detalló que la forma en que desarrollaron a Visión en la serie le parece la mejor: "Todo el tema del personaje tiene que ver con la identidad; todo lo que dice es: 'yo era una voz y luego yo era un cuerpo. Y ahora soy un recuerdo'. Hay una especie de autoanálisis constante sobre '¿Qué soy yo?' Entonces, para mí, no se siente como una trampa de Marvel tipo: 'Ahora hay otro por ahí'. De hecho, se siente muy, muy bien".

Lo próximo de Marvel será 'Falcon and the Winter Soldier'

Solo quedan ocho días para el estreno de 'The Falcon and the Winter Soldier', la nueva serie de Marvel Studios que llenará el vacío que dejó el final de 'WandaVision' entre los seguidores del UCM.

Anthony Mackie como Sam Wilson/Falcon y Sebastian Stan como Bucky Barnes/Winter Soldier deberán llevar sobre sus hombros el legado que dejó Capitán América (Chris Evans) tras los sucesos ocurridos en 'Avengers: Endgame'. 'Falcon and the Winter Soldier', según todas las reseñas, revelará al nuevo portador del escudo del héroe.

Marvel aún no lo ha confirmado, pero es probable que su nueva serie se estrene el 19 de marzo con un solo capítulo, para que se mantenga por seis semanas el hype de los fans.

