¿Cómo va la vacunación de menores de edad en el mundo?

Durante la conferencia de prensa de este jueves, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón indicó que México trabaja, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, en ser uno de los países que realicen pruebas de Fase 3 de la vacuna Covid-19 a menores de edad.

"También informarles que recibimos instrucciones, así como se hizo con toda anticipación en agosto, de hacer negociaciones para traer a México una fase 3 o varias de vacunas para menores de edad, por lo que ya iniciamos esas negociaciones y en cuanto tengamos resultados, pues aquí los damos a conocer, pero México va a ser uno de los países participantes, previendo lo que tiene que ocurrir, que es que la vacunación vaya bajando hacia los menores de edad", explicó Ebrard.

Vacunación a menores a nivel mundial

A nivel mundial, existen pocos casos de vacunación a menores de edad. Uno de los más destacados ocurre en Israel, el país que más vacunas ha aplicado a nivel mundial. Recientemente, cerca de 600 menores de edad entre 12 y 16 años que recibieron la vacuna Pfizer / BioNtech en el país no experimentaron efectos secundarios graves, dijo un alto funcionario del Ministerio de Salud a The Guardian.

Aseguran que esta sería una de las primeras señales de que las vacunas de Covid-19 podrían ser seguras para menores, antes de los resultados del ensayo clínico. El Ministerio de Salud de Israel recomendó vacunar a algunos adolescentes si padecen afecciones subyacentes que los hacen vulnerables al coronavirus.

Pfizer está realizando un estudio en menores de 12 a 15 años y espera comenzar otro para niños de 5 a 11 años. La Universidad de Oxford también ha anunciado un ensayo para probar su vacuna Covid-19 producida por AstraZeneca en niños de hasta seis años. Se espera que esos estudios duren varios meses.

3 preguntas con…

Federico Rodríguez Webber, especialista de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle.

¿En qué momento está la vacuna de Covid-19 a menores de edad en el mundo?

En términos generales, ninguna de las vacunas se ha propuesto para menores. Para algunos casos han llegado a vacunar por factores de riesgo muy importantes, pero en términos generales no hay vacunación en este momento como indicación, al menos.

Lo que se planteó es a nivel de investigación. Es decir, ver el efecto en los niños. No se vacuna a los niños porque en general si se enferman menos de menor intensidad y prácticamente o casi no grave. Aunque, si han habido pacientes graves.

La vacunación tiene como objeto a los adultos, para disminuir el riesgo de una infección grave. Actualmente se ha preferido, tomando en cuenta que la producción de vacunas es limitada y las necesidades son muchas en todas partes, esforzarse por vacunar a la gente que lo requiere.

Los niños tienen el problema que podrían ser transmisores de la enfermedad principalmente y eso seguramente con la vacuna. Y estos me imagino que es parte de lo que se está investigando este.

¿La vacunación a menores de edad podría ser requisito para el regreso a clases presenciales?

No. No lo vamos a saber hasta que no se investigue. Eso es lo que está haciendo. Por eso la posibilidad de que entren a una como una investigación a fase 3.

Mientras no se demuestre el beneficio, yo creo que lo correcto es que no se vacunen. Normalmente las medicinas, todas, incluyendo las vacunas, se experimentan de acuerdo a la población a la que van dirigidas. Ahora se priorizó a los que tenían más riesgo, que son los adultos. Este proceso de estudio, por ejemplo, no se hizo con mujeres embarazadas. Ahora algunos laboratorios están estudiando en mujeres embarazadas.

Ahora, en cuanto a menores de edad se necesita definir, porque hay adolescentes de 15 años y niños de dos meses. Entonces hay que ver el proceso en el que se encuentran y a quién lo están dirigiendo.

¿Qué mensaje le daría a los lectores de Publimetro preocupados por este tema?

Primero, que se sigan protegiendo porque viene el periodo vacacional y corremos el riesgo de echar las campanas al vuelo y no. Hay que protegernos, usar cubrebocas y lavarnos las manos. Acuérdense que cuando nos protegemos, también estamos protegiendo a los demás.

Lo segundo, si pueden vacunarse, vacúnense. No hay duda de que lo mejor es vacunarse. Y tercero. No se preocupen de que los niños no estén vacunados por las razones que ya platicamos en la charla hace un momento.

