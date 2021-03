Alemania lamenta paralización de vacunación con AstraZeneca

El ministro de Salud de Alemania lamentó el viernes que algunos países europeos hayan pausado la vacunación contra el coronavirus con el fármaco desarrollado por AstraZeneca y la Universidad de Oxford tras reportes de coágulos en algunas personas, a pesar de la falta de evidencia de que fueron una consecuencia de la inoculación.

Jens Spahn señaló que aunque su país se toma los reportes sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas “muy muy en serio”, tanto la Agencia Europea de Medicamentos como el propio organismo de supervisión alemán dijeron que no hay pruebas de un aumento de peligrosos coágulos ligado a las inyecciones.

“Lamento que sobre esta base (…) algunos países de la Unión Europea hayan suspendido la vacunación con AstraZeneca”, dijo Spahn a reporteros en Berlín.

Dinamarca fue la primera nación en suspender temporalmente la vacuna de AstraZeneca el jueves tras reportes de coágulos de sangre en algunas personas. Noruega siguió sus pasos y la agencia italiana del medicamento ordenó vetar temporalmente un lote específico de la vacuna de la farmacéutica anglo-sueca luego de lo que calificó de “eventos adversos graves”.

La Agencia Europea de Medicamentos, que aprobó el uso de la vacuna para los 27 países que forman la UE, Islandia, Liechtenstein y Noruega, afirmó que “los beneficios de la vacuna siguen superando a sus riesgos y la vacuna puede seguir administrándose" mientras se realiza una evaluación más al detalle sobre los casos de coágulos.

“Actualmente no hay indicios de que la vacuna haya causado esas condiciones", apuntó el regulador, que señaló que el numero de personas vacunadas aquejadas por el problema no es superior al registrado entre las que no están inmunizadas.

Otros expertos en salud dijeron que la gente con más probabilidad de vacunarse ahora contra el Covid-19 tiene también más probabilidades de padecer otros problemas de salud, lo que podrían elevar el riesgo de coágulos sanguíneos.

Por su parte, el regulador del medicamento de Gran Bretaña apuntó que no recibió ningún reporte de este efecto secundario causado por la vacuna de AstraZeneca, de la que se han adminstrado más de 11 millones de dosis en todo el país.

