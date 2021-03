Japoneses homenajean con globos a víctimas del tsunami y desastre nuclear de 2011

Los habitantes de Natori conmemoraron este jueves 11 de marzo el décimo aniversario del terremoto y el tsunami que devastaron la costa oriental de Japón, soltando globos en forma de paloma hacia el cielo.

El terremoto acompañado de un tsunami ocurrió en el noreste de Japón en 2011, causando en la central nuclear de Fukushima el peor desastre de este tipo desde Chernóbil. La catástrofe dejó más de 22 mil muertos o desaparecidos.

LOOK: People release dove-shaped balloons into the sky to mourn earthquake and tsunami victims in Natori, Miyagi prefecture in Japan.

In 2011, a 9.0 magnitude earthquake hit the area, triggering a tsunami and nuclear disaster that killed over 18,000 people.

