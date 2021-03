Kourtney Kardashian comparte una foto cuando tenía 21 años en ropa interior animal print

No todos los famosos tienen la oportunidad de saltar al estrellato desde muy jóvenes como Kylie Jenner y su hermana Kendall. Pero su camino a la fama fue creado por las Kardashian tras al éxito televisivo de 'Keeping Up with the Kardashians'. ¿Qué hacía Kourtney Kardashian antes de ser popular?

El programa que inició en 'E!' se lanzó en 2007, justo después que se filtrara el video para adultos de Kim Kardashian con el rapero Ray J, que puso todos los focos sobre ella y su familia.

Pero Kourtney, por su parte, antes había comenzado su carrera en la televisión. En 2005, se dio a conocer en las audiencias de la serie 'Filthy Rich: Cattle Drive'. La hija de Robert Kardashian y Kris Jenner donó sus ingresos a la caridad.

Cinco años antes de sus primeros pasos en la TV, una joven Kourtney Kardashian con 21 años ya empezaba a modelar. En su último post de Instagram, red social en la que tiene más de 113 millones de seguidores, la empresaria compartió una foto suya, cuando tenía 21 años. En la imagen aparece posando en ropa interior animal print y escribió "2000", haciendo referencia al año de la fotografía.

"No has cambiado nada", "Eres mi hermana Kardashian favorita", "Si Kim es la reina de la moda, tú creaste la moda", fueron algunos de los comentarios de los fans de 'Kourt' en la publicación.

Kourtney Kardashian está en la boca de todos. La mayor de las famosas hermanas puede que haya confirmado su romance con Travis Barker, baterista del grupo de rock 'Blink 182'.

Una fuente informó a la revista 'Us Weekly' que la pareja pasó tiempo juntos en la casa de Kris Jenner en Palm Springs, California, a principios de esta semana.

"Kourtney y Travis son oficialmente una pareja. Han sido amigos cercanos durante años y han estado saliendo durante un par de meses. Travis está muy enamorado de Kourtney y lo ha estado durante un tiempo", explicó la revista.

While Kourtney Kardashian and Travis Barker’s new relationship may come as a surprise to many, the pair have known each other for years. https://t.co/6Wl4fZtlyX

— Us Weekly (@usweekly) February 22, 2021