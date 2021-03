'La única equivocada soy yo': Reaparece Rania Echeverria en Jalisco y da explicación confusa

Luego de tres dias desaparecida, Rania Echeverria la joven que fue buscada por su familia en Jalisco, reapareció mediante redes sociales y mediante una transmisión en vivo hecha en su propio perfil de Facebook, la joven informó que se encontraba bien y camino al centro de justicia: “La única equivocada soy yo” dijo durante el confuso video, pues al tener interferencia, no es posible escuchar con claridad todo lo que menciona.

La chica de 18 años, estudiante de la Preparatoria 5 de la Universidad de Guadalajara, fue buscada por su padre quien inició una intensa campaña en redes sociales para encontrarla, pues le perdieron la pista luego de que acudiera a rectificar una denuncia contra su novio por presuntas agresiones.

Publicado por Rania Echeverria en Jueves, 11 de marzo de 2021

“Con un profundo dolor en mi corazón solicito su apoyo para localizar a mi hija Rania Cruz Echeverria en Guadalajara, Jalisco. Desapareció el día de ayer mientras iba a ratificar denuncia de agresiones de su novio. No llegó a la escuela, no llegó a la Fiscalía del estado de Jalisco y no llegó a su casa. Cualquier información será de utilidad. Soy su padre Renán Cruz Varguez. Ayúdame a compartir, por favor” se leía en el perfil del padre, el cual ahora se encuentra en privado.

En los comentarios de la transmisión en vivo varios usuarios le preguntaron a la joven sobre su estado de salud y paradero, algo que la joven aparentemente responde, pero debido a la mala calidad del audio y de la señal, es imposible descifrar con exactitud el mensaje.

Cuando Rania respondió en los comentarios, mencionó que ya se había puesto en comunicación con su familia, además, al final del clip se logra escuchar de manera clara decir “Ya me encuentro en el centro de justicia para terminar esto” pero al cierre de la presente, se desconoce la razón por la cual se ausentó por tres días.

