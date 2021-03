Netflix: las series y películas que llegan del 15 al 21 de marzo

Con dos documentales nuevos en su catálogo inició esta semana Netflix, que del 15 al 21 de marzo renueva su contenido para complacer a sus fieles suscriptores en Latinoamérica y el mundo.

En los días anteriores, el gigante del streaming tuvo buenos números en cuánto a reproducciones y tiempo de uso las diferentes aplicaciones de su plataforma, con los estrenos de la segunda temporada de 'Love Alarm', el lanzamiento de la serie 'The One' y la llegada de la película española 'Akelarre'.

Ahora, esta nueva semana, la gran N trae dos nuevos documentales para los amantes de este género: 'El reino de los piratas' y 'Es personal'. Ambas están disponibles desde este lunes 15 de marzo, y la primera las docuseries ha sido muy esperada, ya que narra la historia de varios piratas, que dedicaron su vida a saquear a lo largo y ancho del mundo.

En cuanto a series, la que más hype genera para esta semana es 'Sky Rojo', disponible desde el viernes 19 de marzo. De los creadores de la casa de papel, la nueva serie de Álex Pina y Esther Martínez Lobato cuenta con un elenco de lujo, encabezado por Verónica Sánchez, Asier Etxeandia, Lali Espósito y Miguel Ángel Silvestre.

La ficción sigue a Coral, Wendy y Gina, tres amigas que deciden dar un cambio a sus vidas, y salir de la exclavitud a la que les tiene sometidas su proxeneta, Romeo. Juntas emprenden una frenética aventura, dispuestas a conseguir su propósito pase lo que pase.

La tercera temporada de 'Fórmula 1: Drive to survive' (19 de marzo), la película para los más pequeños 'Waffles y Mochi' (16 de marzo) y la temporada 2 del anime 'B: The beginning' (18 de marzo) son los otros lanzamientos para el catálogo de series de Netflix.

Este 19 de marzo, la nueva película de la actriz mexicana Regina Blandón llega a Netflix. Se trata de 'Sin hijos', una comedia romántica con sabor a México que dirige Roberto Fiesco.

Regina compare protagonismo con Alfonso Dosal, en una cinta que sigue a un hombre divorciado, y padre de una niña, que se enfrenta a un gran dilema cuando trata de iniciar una relación sentimental con la que, un día, fue el amor de su vida. Ella es la mujer de sus sueños, pero odia a los niños. Por eso, para ocultarle que tiene una hija, hará que esta se haga pasar por su hermana pequeña.

Por su parte, en formato de largometraje documental llega 'Operación Varsity Blues: Fraude universitario en EEUU', que se estrena el 17 de marzo. Cuenta el entramado que dio forma a una de las estafas más famosas de Estados Unidos, que ponía en entredicho la legitimidad de la entrada de los hijos de personalidades de clase alta en algunas de las universidades más prestigiosas del país.

Everything you’ve heard is true. But you haven’t heard everything. Using real conversations recreated from FBI wiretaps the filmmaker behind Fyre brings you Operation Varsity Blues: The College Admissions Scandal pic.twitter.com/kwsqTCSkqq

