Elecciones 2021 fueron históricas, pese aspectos a mejorar: analistas

Las elecciones federales, y locales de este 6 de junio pasarán a la historia como un proceso electoral de alta participación, aunque también habrá aspectos a mejorar en futuros comicios.

“Yo evalúo la jornada electoral muy bien. Sobre todo, por la participación de los ciudadanos en las casillas”, explica a Publimetro Bernardino Esparza Martínez, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle con especialidad en Derecho Constitucional. “Hasta donde observé, en un recorrido que hice por la mañana y tarde, había gente formada, algo que en algunas otras elecciones no había visto”, explicó.

Ha sido una gran jornada electoral. Yo creo que uno de los primeros ganadores de entrada es el Instituto Nacional Electoral y las autoridades locales electorales, porque mostraron que bueno, a pesar de todas las circunstancias, también igual se puede organizar elecciones en paz y la mayoría del país tenemos un proceso muy limpio, muy claro. Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey; ex consejero electoral tanto en el IFE (2003 a 2010) como en el INE (2014-2017).

En 2015, la participación en las elecciones intermedias en México alcanzó el 48%, tres puntos más que en 2009 (las anteriores) y la cifra más alta en unas elecciones intermedias desde 1997.

“En las elecciones intermedias a veces la participación se reduce, pero me parece que no será tanto el caso en esta elección intermedia”, explicó Esparza..

La pandemia de Covid-19, sin duda, marcó el proceso electoral de este 2021. “No había ocurrido algo así, al menos desde que yo tengo uso de razón y desde que voto”, señala Esparza, quien considera que se superó “muy bien”, ya que durante su recorrido observó amplio uso de caretas, cubrebocas y todo lo relacionado. “Creo que, cívicamente como ciudadanos, ya lo tenemos muy claro y nos cuidamos en ese sentido”.

Aspectos clave

Sin embargo, aún hay aspectos clave que deben mejorarse; entre ellos, la capacitación de funcionarios electorales. “No bastan unas cuantas horas de capacitación a los ciudadanos que se prestan, por supuesto, y que son solicitados por el Instituto Nacional Electoral como funcionarios electorales. Sigo insistiendo en una mayor capacitación, no solamente en cómo abrir una casilla o cómo llenar las listas y las actas de escrutinio. Creo que algo que está faltando ahí es capacitación sobre los delitos electorales. Sigo insistiendo, tienen que tenerla también como complemento los funcionarios de casilla”.

Finalmente, sobre las denuncias en redes sociales de presuntos delitos electorales, Esparza considera que es importante que la reacción de la autoridad sea de manera inmediata.

3 preguntas con

Arturo Sánchez Gutiérrez. Profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tec de Monterrey; ex consejero electoral tanto en el IFE (2003 a 2010) como en el INE (2014-2017).

¿Qué evaluación hace del proceso electoral de este 6 de junio?

Yo creo que ha sido una jornada muy exitosa para el Instituto Nacional Electoral por varias razones: que lograron instalar prácticamente todas las casillas, la participación electoral fue muy clara, hay muchos incidentes por todos lados, pero son los mismos incidentes que yo recuerdo de elecciones anteriores y nada que realmente nos preocupe o que ponga en riesgo la elección en su conjunto. Yo creo que el INE cumple con la ciudadanía a la hora de organizar la elección de esta manera.

El hecho de que tanta gente haya salido a votar significa que la gente confía en las instituciones y eso está muy bien, por la democracia.

¿Cuáles son los aspectos a mejorar?

Hay varios temas que tocar al respecto. El primero es que hay asuntos que manchan ciertamente a la jornada y que son muy lamentables, como lo de Metepec y lo de otros lugares similares, pero eso no es responsabilidad del INE. No hay algo que el INE pueda hacer ahí. Son las autoridades las que tendrían que ayudar a que en las elecciones fluyeran más adecuadamente en esos lugares. Afortunadamente no es un asunto generalizado en el país, pero no debería ocurrir en ningún lugar.

En segundo lugar, si hay algunos temas que pueden mejorar. En el caso de las casillas especiales, siempre generan un problema porque mucha gente no tiene su credencial en el domicilio en donde le toca votar y por eso tienen que ir a las casillas especiales. Este caso en particular, el problema es que además, para poder votar en una casilla especial necesitas estar dentro de tu jurisdicción. ¿Por qué? Porque si estás fuera de tu estado -y fuera de tu jurisdicción- pues no puedes votar por los candidatos de tu estado. Si estás fuera de tu circunscripción, pues tampoco puedes votar por tus diputados de representación proporcional. La ley no prevé ese tipo de situaciones. ¿Qué hizo el INE? Ampliar el número de boletas que antes se tenían en las casillas especiales. De 750 se pasaron a mil.

¿Qué viene para los próximos días y semanas?

En algunos estados de la República, donde los resultados están muy cerrados, pues lo que vamos a ver es que ambos candidatos -primeros y segundos lugares- van a buscar e garantizar su triunfo. Unos y los otros van a ir al Tribunal a protestar.

Van a empezar las acusaciones de todos tipos. Eso va a pasar una vez que se entreguen las constancias de mayoría a los candidatos ganadores.

El miércoles tenemos el cómputo en cada uno de los distritos que son en realidad los cómputos oficiales. Hacia el fin de semana se integran los resultados a nivel nacional y entonces se tiene esta etapa en donde ya le tocará hacer su tarea al Tribunal Electoral para atender las quejas de los partidos que no se sientan conformes con los resultados como como se presentaron.

