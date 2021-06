Al fin del sexenio Guanajuato recuperará la paz; promete Diego Sinhue y rechaza avance del crimen organizado

Desde 2018 Guanajuato ha estado en la cabeza de las entidades más violentas de todo el país. El gobernador del estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, señala que hay resultados en la disminución de la violencia y al cierre de su sexenio, la paz y tranquilidad regresará.

En una entrevista exclusiva con Publimetro rechaza que el crimen organizado esté ganando terreno. Asegura que sí hay coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Además, detalla su estrategia de mentefactura para que Guanajuato pase de ser un estado mano de obra a un punto de creación de tecnología e innovación.

P: Se confirma la disminución de homicidios en el estado, pero en otros puntos como León no, ¿cuál es el análisis que se tiene en León?

R: Lo que hemos hecho en Celaya, Salamanca e Irapuato ha funcionado porque han ido bajando los homicidios y hay que replicarlo en León. Estaremos trabajando de manera coordinada con el gobierno municipal que ha hecho un gran esfuerzo, así como con el gobierno federal. Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo en llevar esta estrategia en Laja-Bajío a la ciudad de León y estoy seguro que irán a la baja los homicidios.

P: ¿Esta baja es por el trabajo de las autoridades o porque un cártel le está ganando a otro?

R: El Marro no se detuvo solo, claro que hay un trabajo de autoridades y se ha detenido, para que te des una idea, al doble que todo el sexenio anterior y es el resultado de los tres niveles de gobierno.

P: Hay analistas en seguridad que advierten que, en casos como la ciudad de León, el 40% ya está dominado por un Cártel.

R: Pues no sé en qué basen esos especialistas sus estudios, de dónde obtengan la información. Tendrán infiltrados en el narco a gente o cómo saben eso.

P: ¿No es el análisis que ustedes tienen?

Pues no sé esos especialistas de quién hablas.

P: ¿No hay un avance del narco, entonces?

R: Yo te puedo decir que Guanajuato es un estado que tiene instituciones fuertes y que se está combatiendo al crimen organizado.

P: Desde la federación, ¿ve voluntad política para combatir al crimen organizado?

R: Mucha, hay mucha coordinación con el Ejército y con la Guardia Nacional, con la Fiscalía General de la República. Hay una gran coordinación con las fuerzas del estado, con la Fiscalía del Estado y con algunas policías municipales.

P: En estos tres años que quedan su gobierno, ¿cree que se revierta la violencia que se detonó justo cuando usted estaba llegando?

R: En el año que yo llegué ya había más de 3 mil muertos. Este año llevamos más de 400 muertos menos que el año pasado. Es una tendencia que va a la baja y estoy seguro que en los próximos tres años seguirá esa tendencia hacia la baja.

P: ¿Esa es la promesa a los guanajuatenses?

R: Se va a cumplir esa promesa que hicimos de que vamos a devolverle la paz y la tranquilidad que tanto nos merecemos.

P: Con el problema del crimen organizado también se detonaron las desapariciones, incluso la ONU se pronunció por esto, ¿qué decir?

R: Que estamos trabajando y yo fui un gran impulsor de la Comisión de Búsqueda. Puse un fondo adicional que no se da en otros estados y que nosotros estamos con toda la disposición de trabajar. Primero en encontrarlos y ya se han encontrado muchos. Lo que queremos es que no vuelva a suceder y que hayan desaparecidos.

P: Desde Congreso se iba a realizar un exhorto para que se diera justicia por la muerte de Javier Barajas Piña, ¿qué opinión le merece?

R: Se iba pero no se hizo (…) es un exhorto que no se hizo. No puedo contestar algo que no se hizo.

P: Presentó el plan de mentefactura, ¿cuánto tiempo le tomará al estado de Guanajuato cambiar el perfil de los trabajadores?

R: Es un proceso que es a mediano plazo. No es tan sencillo pasar del campo a consolidar el clúster automotriz fueron 30 años, nosotros creemos Guanajuato va acelerar el proceso en 10 o 15 años, porque es un proceso que se va a adelantar por la firma del T-MEC y la reconversión del sector automotriz a coches eléctricos, que van a provocar que sea un cambio más acelerado del que se vivió del agrícola al automotriz.

P: Para hacer este cambio se requerirá de la especialización, ¿Guanajuato tiene esta capacidad?, ¿cómo trabajarán con las universidades?

R: De hecho, ya generamos más ingenieros de los que genera Nuevo León o Jalisco. Hoy tenemos ingenieros automotrices, pero en la escuela aprenden coches de combustión y lo que necesitamos es que sepan de autos eléctricos y que nos ayuden a generar coches eléctricos y esa es la especialización, pero la base ya está.

P: ¿Se impulsarán nuevos programas educativos en universidades?

R: Tenemos que sentarnos a platicar con la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en Guanajuato, platicar con todos los rectores y generar esa oferta educativa como parte del eslabón de ese proceso de cambio.

P: ¿Cuál será el objetivo de la gira por Europa?

R: Son los últimos días de agosto y regreso antes de la primer quincena de septiembre. Para el Grito ya estoy por acá. La idea es visitar Alemania, Suiza, Italia y Francia. En esos países visitaremos empresas que están muy interesadas en venirse o que ya están aquí y quieren ampliarse. Vamos a cerrar los tratos y anunciar esas inversiones (…) hay de todos los giros, hay en alimentos, en sector automotriz, de todo un poco.

En GTO seguimos con pasos firmes en favor de la vinculación y el desarrollo de talento. Hoy estamos ante una firma de convenio con @HuaweiMobileMx, que nos ayudará al desarrollo de habilidades digitales y de innovación en los diversos sectores económicos y sociales del Estado.1/2 pic.twitter.com/YwX2DNH818 — Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (@diegosinhue) June 21, 2021

P: Para generar este ecosistema de mentefactura se requiere apoyo federal, en este momento, ¿cómo está la relación con el gobierno federal?

R: Es de respeto, si bien es cierto no ha habido apoyo en presupuesto ni en grandes obras, existe un diálogo y ojalá que podamos sumar a las entidades del gobierno federal que tienen que ver con este cambio del Valle de la Mentefactura.

P: ¿Ha sido complicado?

R: No ha sido fácil, sobre todo por la escasez de recursos, pero nosotros confiamos en que puede haber algunos apoyos de manera directa al estado si seguimos presentando proyectos que sean viables.

P: Para exigir de forma más puntual se creó la Alianza Federalista, ¿cuál es su futuro?

R: Es incierto ya que varios gobernadores terminan. Por lo menos cuatro terminan su mandato, entonces habrá que tener una reunión con resto para ver cuál es el futuro. La que sí sigue es la Alianza Centro-Bajío- Occidente, que tiene mucha fuerza y los secretarios se siguen reuniendo y pronto tendremos una reunión.

P: En los hechos, ¿la Alianza Federalista tuvo logros?

R: Claro, tuvimos Invest in México que es una plataforma que suplió a ProMéxico y en la cual estamos ofertando nuestros parques industriales, eso por ponerte un ejemplo, pero claro que hubo logros.

P: ¿Y con el gobierno federal con las exigencias que le hicieron?

R: No hubo ese diálogo, esa apertura y nosotros esperamos que en lo individual o en otras alianzas poderlo seguir exigiéndolo.