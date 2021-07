Multiva despliega alternativas de inversión para superar crisis

A pesar de los indicadores latentes en el entorno financiero, tales como la inflación de 5.88%, perspectivas de tipo de cambio en $19.85, tasa de interés en 4.75%, crecimiento del PIB en 6%, entre otros, Banco Multiva precisa la existencia de alternativas para hacer frente a la volatilidad.

Entre las opciones que la institución bancaria proyecta, se encuentran cuatro portafolios variados de inversión, con rendimientos destacables de lo existente en el mercado.

Los portafolios enlistados por Multiva son: balanceado-anualizado en 8.34%, portafolio activo en 13.18%, portafolio estrategia en dólares en 16.18% y el portafolio dinámico con un rendimiento por encima del 23%.

Al respecto, Fernando Salgado Zenteno, director de operaciones Banca Patrimonial y Privada de Banco Multiva explicó que, a pesar de la coyuntura actual, existen opciones; alternativas para los inversionistas que buscan rendimientos altos, aun cuando se tiene una tasa de referencia por debajo de la inflación.

“En Banco Multiva nuestra promesa de valor es protección patrimonial con rendimientos atractivos, apegándonos a algunos principios que han probado valor en el tiempo a lo largo de muchos años”.

El directivo de la institución financiera señaló como uno de dichos principios la selección de activos: “Sabemos que a los inversionistas mexicanos les gusta tener dólares en los portafolios para protegerse de las devaluaciones; no obstante, en la estrategia que tenemos existe protección, pero no a través de dólares en chequera, los cuales no generan rendimientos, sino mediante la bolsa americana Standard and Poor´s 500, para minimizar la volatilidad”.

Asimismo, subrayó que, la tesis de inversión que maneja Banco Multiva se mantiene a pesar de que las bolsas americanas han amanecido con ligeras caídas, lo cual piensan es un tema de utilidades, técnico, pero no fundamental.

Por otro lado, Fernando Salgado Zenteno habló de las criptomonedas, las cuales son motivo de interrogantes entre los inversionistas tanto jóvenes como adultos que desean conocer más para entrar a esos mercados.

Sin embargo, el directivo de Multiva sentenció que al no existir un modelo de valuación que permita determinar su fair value lo mejor es mantenerse al margen, porque son muy volátiles y no existen parámetros de comparación para saber sí su costo es mucho o poco.