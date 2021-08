De 100 casos positivos a Covid en CDMX, 90 tienen variante Delta

La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, explicó que la variante Delta ya es la dominante en la capital del país, pues está ya sobre el 90% de predominio de las pruebas secuenciadas.

En rueda de prensa, la funcionaria detalló que hay otras variantes en la CDMX, pero no tienen el peso de la variante Delta, descubierta en la India y cuyo contagio -se sabe de acuerdo a estudios- es más transmisible que otras mutaciones del Covid-19.

En tanto, refirió que de cada 100 casos positivos en la capital del país, estiman que en 90 se encuentra la variante Delta.

Sobre las hospitalizaciones por Covid-19 en la ciudad, López Arellano indicó que hay dos perfiles de los que están ingresando a los nosocomios.

“Uno, que sería los pacientes hospitalizados graves, donde están básicamente personas adultas mayores no vacunadas; y, un perfil de hospitalizados que, afortunadamente, no están graves, no requieren ventilación invasiva –mecánica invasiva– y son más jóvenes, este personal; pero sí es muy notable el peso de la vacunación en la hospitalización y, por supuesto, en la letalidad”, dijo.