¿De qué nos va a hablar la jefa de Gobierno?

Este viernes después de algunos días de estiré y afloje por fin se logró que la Jefa Claudia venga a dar su informe ante los y las 66 Diputados y Diputadas de la CDMX , cosa nada menor

Por alguna razón los compañeros guindas no querían “exponerla” y pretendían hacerlo vía zoom (cosa más absurda) pero al final se logró el sano respeto entre distintos poderes y la Jefa del Ejecutivo local vendrá este viernes a darnos su positivo discurso.

Por eso estoy segura que nos dirá muchas cosas pero no mencionará lo siguiente:

En materia de seguridad la CDMX vive la peor crisis de la historia; esto de acuerdo con las estadísticas presentadas por la Procuraduría General de Justicia de la CDMX

La violencia familiar aumento un 46.25 por ciento encontrándose en su máximo histórico. Es preocupante que hoy en día existan en promedio 9 carpetas más al día que el primer trimestre del 2020. Esto significa que mientras tú lees esta columna se inicia una carpeta sobre este delito en esta Ciudad.

La tasa del delito de violación, aumentó en un 124.2% con respecto al 2018, ubicándose en el nivel más alto de todos los sexenios. Con esto, la CDMX bien podría decirse es el paraíso para los violadores, porque nadie los esta deteniendo.

El robo a transeúntes se convirtió en el delito más cometido en la ciudad, y por si fuera poco la CDMX ocupa el segundo lugar a nivel nacional en robo a transeúntes, con una tasa tres veces superior al promedio nacional. Salir a la calle sin miedo o sin estar a la defensiva es prácticamente imposible para las personas.

En materia de feminicidios en el 2018 se registraron 43, en 2019: 68, 2020: 72, 2021: 62 en lo que va del año, 62 mujeres que tan solo este año ya no volvieron con sus familias, en este sentido las alertas de genero no sirven si no van acompañadas de recursos para refugios de mujeres violentadas.

En economía se negaron a darle a la gente opciones para sobrevivir. Según COPARMEX (julio del 2021) señala que quebraron 70,014 establecimientos y empresas mercantiles en la Ciudad de México.

Esto se traduce en 240,000 personas perdieron sus empleos y con todo esto la Jefa de Gobierno acepta quedarse callada y dejar que López Obrador hable por ella, hasta en eso nos ha fallado a las mujeres políticas de esta capital.

Lo que el viernes nos vaya a decir la Jefa de Gobierno seguramente es muy importante y relevante para la ciudad pero seguro no incluirá estas cifras que son la realidad cotidiana de las y los capitalinos.

Decisiones que no son inteligentes, decisiones basadas en el odio y en su cerrazón. De eso se va a tratar el Informe de Claudia Sheinbaum.