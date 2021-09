Series de Marvel y Star Wars van por sus primeros premios Emmy

Después de más de año y medio de pandemia, la ceremonia de los premios Emmy abordará por primera vez la nueva normalidad con una gala presencial que premiará a lo mejor de la televisión, en un momento en el que grandes franquicias de Hollywood como Marvel y Star Wars se sumaron a la pequeña pantalla debido a la pandemia por el Covid-19.

Te puede interesar

Con un aforo reducido de al menos 600 invitados, la gala se realizará al aire libre el Microsoft Theater de Los Ángeles y con todas las medidas sanitarias. No obstante, algunas estrellas como Jennifer Aniston anunciaron que no acudirán para minimizar los riesgos.

The Crown, The Mandalorian y Wandavision parten como las series más nominadas de este año, aunque la prensa especializada apuesta por la comedia Ted Lasso y el fenómeno Gambito de Dama, que se medirá contra I may destroy you y The underground railroad, para obtener los grandes trofeos de la noche.

Instagram

Marvel logró reconocimiento tan sólo en las nominaciones de los premios Emmy de este año con WandaVision, que competirá contra Mare of Easttown, el fenómeno de HBO que ha recibido críticas positivas.

En el apartado de drama, The Crown, la serie que ha descubierto los entresijos de la familia real británica, se postula como gran favorita al premio pese a que comparte nominación con The Mandalorian y The Handmaid’s Tale, ya veteranas de la categoría.

Pose, This is Us, Lovecraft country, The boys y Bridgerton cierran las candidatas a mejor serie dramática.

Riñas mayores en los premios Emmy

La riña más interesante será la de mejor actriz protagonista de una miniserie, en la que se batirán tres de las mejores interpretaciones del año: Kate Winslet (Mare of Easttown), Anya Taylor-Joy (Gambito de Dama) y Elizabeth Olsen (WandaVision).

En el apartado masculino, Jason Sudeikis tiene el premio casi asegurado por su actuación en Ted Lasso, sátira sobre el mundo del futbol por la que también cuenta con una nominación doble como guionista.

Entre los latinos, destacan las candidaturas de Mj Rodríguez (Pose), Lin-Manuel Miranda (Hamilton), Anthony Ramos (In Treatment), Taylor-Joy (Gambito de Dama) y Rosie Pérez (The Flight Attendant).

TE RECOMENDAMOS VER