Acusan a federación de recortar 7 mil mdp a presupuesto de Guanajuato

Panistas acusaron al gobierno federal de recortar 7 mil millones de pesos al presupuesto para 2022 del estado de Guanajuato.

La senadora Alejandra Reynoso calificó dicho recorte como un castigo para el gobierno de Guanajuato.

“De una sentada, la Federación recortará el 11% de presupuesto a Guanajuato respecto al año anterior: 7 mil millones menos. No pueden seguir castigando a nuestro estado de esta manera, hoy más que nunca se necesita un trabajo de cooperación entre las entidades y la Federación”, escribió en sus redes sociales.

Este nuevo recorte al presupuesto de Guanajuato para 2022, se suma a los 20 mil millones de pesos menos que ha recibido Guanajuato desde 2019, según autoridades estatales.

Desde Guanajuato, el diputado federal del PAN, Jorge Espadas, señaló que tampoco se considera ningún proyecto importante para la entidad

“En el gasto federalizado viene un incremento aparente, que no se va a dar porque el ingreso que se estima en base a la producción de barriles de petróleo pues no se va a dar (…) no hay proyectos para Guanajuato, más que algunos proyectos de inversión que van destinados a Pemex y a la CFE”, dijo.

El legislador también se refirió al proyecto de la Presa El Zapotillo, que en 2022 no recibirá recurso.

Adelantó que pelearán para que invierta en la presa en beneficio de Jalisco, pero también de Guanajuato.

“Por primera vez en muchos años viene con cero pesos y eso le toca a Guanajuato y a Jalisco. El proyecto de El Zapotillo es federal, abarcaba los dos estados y seguiremos peleando por que sea para los dos estados. Hoy sin un peso de presupuesto, es una batalla que tenemos que dar con la Comisión Nacional del Agua y con el presidente”, declaró.