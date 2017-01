Turismo de Quintana Roo mantendrá crecimiento anual de 5%

Las acciones de promoción y de información en torno de lo que pasa en Quintana Roo permitirán que los destinos turísticos de la entidad mantengan un crecimiento sostenido de 5% anual, aseveró la secretaria de Turismo, Marisol Vanegas Pérez.

Indicó que los pronósticos surgen en el marco de los trabajos de la FITUR 2017, encuentro al que acuden más de 9 mil empresas turísticas, organismos e instituciones gubernamentales de todo el mundo.

La titular de la Secretaría de Turismo refirió que representantes de los fideicomisos de promoción turística llevan a cabo diversas reuniones con touroperadores, mayoristas y actores de la industria para fortalecer la competitividad de los destinos de Quintana Roo.

Aseveró que con más de 10 millones de turistas cada año, Cancún y Riviera Maya –a través de su marca Caribe Mexicano- representa para México el principal destino de turismo internacional.

Destacó que esto es gracias a la confianza de inversionistas, aliados y del sector de viajes que contribuyen a mantener los indicadores de confianza, seguridad y certeza.

Subrayó que los destinos turísticos más prósperos y exitosos son también los más seguros para todos y que para ello se trabaja en la Quintana Roo.

“El turismo es la principal fuerza económica del estado y muchos empleos dependen de su estabilidad y desarrollo para generar más y mejores oportunidades para todos”, destacó.

La directora general de la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo (APIQROO), Alicia Ricalde Magaña, informó que para esta última semana de enero esperan la llegada de 32 cruceros a Cozumel y 9 a Mahahual.

La afluencia permitirá la generación de más y mejores oportunidades de tener una mayor derrama económica y la creación de más empleos.

Reiteró que el arribo de los hoteles flotantes a dichos puertos traerá bonanza a estas regiones de la entidad y permitirá, a los prestadores de servicios turísticos, mayor actividad económica.

Ricalde Magaña detalló que en la semana del 23 al 29 de enero de 2017, siete desembarques llegarán a la Terminal de Cruceros SSA México, 17 en la Terminal de Cruceros Puerta Maya, ocho en la Terminal de Cruceros Punta Langosta y nueve en la Terminal de Cruceros Costa Maya de Mahahual.

Añadió que los días de mayor actividad de cruceros en la entidad serán el jueves 26 y viernes 27 de enero, cuando se registrará el atraque simultáneo de nueve embarcaciones en cada una de esas jornadas.

Explicó que en el caso de Mahahual, el primer crucero que llegará el martes 24 de enero será el Caribbean Princess; el miércoles 25 lo hará el Rhapsody Of The Seas y el Allure Of The Seas; el jueves 26 viene el Norwegian Getaway, el MS Marina y el Carnival Magic.

Tanto que el viernes 27 tocará el turno al Norwegian Dawn y Thomson Dream; y por último, el domingo 29 llega el Msc Armonia, a la Costa Maya.

