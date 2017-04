Investigan homicidio de argentina hallada en caja de cartón en Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado (FGE), investiga el homicidio de Cinthia Vanesa González, una mujer argentina cuyo cuerpo apareció en el interior de una caja de cartón en una vivienda de Playa del Carmen.

De acuerdo con los primeros datos que se proporcionaron, alrededor de las 10:30 horas del martes 25 de abril las autoridades recibieron el reporte del hallazgo de la víctima en un domicilio de la colonia Colosio.

La mujer murió presuntamente de estrangulamiento y presentaba un golpe en la cabeza, fue encontrada sin vida por su novio dentro de una caja de cartón en posición fetal.

En entrevista para el canal Crónica, la madre de Cinthia Vanesa señaló que no desconfía del novio de su hija pues vivía con él desde hace un año en Playa del Carmen.

“Pili” como es conocida la madre de Vanesa, afirmó que su hija y su novio trabajaban juntos en el mismo hotel por lo que no tiene duda de que él no está involucrado: “El novio de mi hija está demorado, pero estoy segura de que él no la mató”.

Las primeras investigaciones arrojan que fue un inquilino mexicano que la pareja albergó en su casa el presunto asesino.

Carolina, la prima de Vanesa, aseguró para C5N que la víctima le había contado que darían hospedaje a una persona mexicana pero desconoce si era conocido de la pareja.

Autoridades que llevan las investigaciones señalaron que en la casa donde fue encontrada muerta Vanesa detectaron el robo de dinero y documentos.

