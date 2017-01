En este momento no hay incrementos al transporte público en CDMX: Serrano

El secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Serrano, afirmó que hasta el momento no se tiene ningún incremento en las tarifas del transporte público en la capital del país.

Entrevistado por el programa Hechos AM, el funcionario dijo que no faltarán transportistas que quieran abusar con la tarifa tras el gasolinazo; pero, reiteró que hasta el momento no se ha autorizado ningún incremento al transporte público en la Ciudad de México.

El titular de la Semovi, dijo que en estos días buscarán reunirse con los líderes de los transportistas para encontrar posibles soluciones para la movilidad de la ciudad ante el incremento de los costos de la gasolina.

“No queremos afectar a transportistas y mucho menos a los usuarios”, mencionó.

Héctor Serrano también advirtió que habrá sanciones a los transportistas que quieran abusar con la tarifa e invitó a la población a denunciar a la unidades que realicen estos actos.

“Si nosotros encontramos que alguien hace un incremento se sancionara a la empresa transportista”

Serrano también dijo que el gobierno de la Ciudad de México buscará “aguantar” lo más posible el incremento de las tarifas especialmente durante este mes en el que los ciudadanos tienen la llamada “cuesta de enero”.

“Vamos a tratar que el incremento no se genere de inmediato”, dijo el funcionario.

Por último, el líder de la Semovi, dijo que ni el metro, ni los transportes que tengan que ver con electromovilidad presentarán un aumento en las tarifas.

Con información de Azteca Noticias

TAMBIÉN PUEDES LEER

Continúan las marchas por el aumento al precio de la gasolina