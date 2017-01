No estoy convocado a la reunión de la Conago: Mancera

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que hasta el momento no ha sido convocado para la reunión del próximo lunes de la Conago con el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y que por ello buscará una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto.

Mancera dijo que a pesar de no haber sido convocado su gobierno no dejará de reconocer los acuerdos a los que se pudiera llegar con la reunión que tendrá la presidencia de Conago y las presidencias de comisiones.

Entrevistado por el programa de Ciro Gómez Leyva, Mancera dijo que el incremento a la gasolina es un golpe fuerte para el presupuesto de la capital del país, como ha sido para el bolsillo de los mexicanos y que por ahora se hacen las predicciones, a reserva de que se pueda platicar con el Presidente de México.

“En el caso concreto de la Ciudad de México, estamos trabajando y haciendo los ajustes y los diseños para tener todo dentro de lo que queremos desarrollar y no dejar en riesgo, la operación de la ciudad, del día a día en todos los aspectos, movilidad, infraestructura y funcionalidad”, dijo el funcionario.

El Jefe de Gobierno, apuntó que muchos de los insumos se van a ver afectados por el impacto de los combustibles, por ello en el gobierno capitalino se sostendrán los subsidios, los descuentos en contribuciones y en todo lo que ciudadanía tiene que enfrentar.

Mancera reiteró el anunció que hizo el día de ayer sobre el tema del 8% en predial para todo el mes de enero y el 5 % en febrero, así como descuentos importantes y tarifas fijas para adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, mientras que para apoyar a las poblaciones vulnerables, se va a incentivar a la pequeña y mediana industria, a las pequeñas y medianas empresas, para hacer descuentos muy importantes del 50 ó 60 % en impuesto sobre nómina, dependiendo de diferentes rubros.

Miguel Ángel Mancera, insistió en que no le checa que se tenga una zona como Toluca, en donde se va a cobrar a 15.70 el combustible y en Ciudad de México a 16.40 pesos por litro

“No estamos hablando de que es una zona megalopolitana y que no estamos homologando, y ahora resulta que vamos a tener diferencia en 30 kilómetros de distancia, para una tarifa”.

El Jefe de Gobierno capitalino dijo que “alzara la voz” respecto a esta diferencia en los temas de la gasolina e insistió en que pod´ria haber un tinte poliico detrás.

“Esta comisión que es la que estableció estas zonas y estableció estas tarifas, estaremos insistiendo y sí vamos a alzar la voz, porque a mí no me parece que se haga esta distinción tan marcada, puede ser que lleve otros tintes, que lleve también algún tema político, entonces que nos despeje las dudas, por eso es que estamos insistiendo en esta solicitud de reunión, que no me parece a adecuado que se haga esta distinción, sobre todo en una zona que se ha dicho que debe de estar homologada”.

Al ser cuestionado sobre el posible aumento al transporte público, Mancera aseguró que no se prevén aumentos al transporte público antes del 20 de enero, una vez que inicie la gestión de Trump.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Grupo gasolinero prevé cerrar mil 800 estaciones por vandalismo