CDMX dará descuento de 80% en pago de multas de tránsito

El gobierno de la Ciudad de México publicó este martes en la Gaceta Oficial, el beneficio de condonación del 80% del monto por el pronto pago de multas de tránsito.

Este beneficio impulsado por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, se llevará a cabo siempre y cuando se realice dentro de los primeros 10 días naturales contados a partir de la fecha de notificación de la boleta de sanción.

“Dentro de los primeros 10 días a partir de la boleta, que te pasaste un alto, bueno, 80% de descuento si nos pagas rápido, dentro de los primeros 10 días , vamos a mantener ese descuento para ustedes, para que se entienda que lo que queremos es salvar vidas, que tus hijos no tengan un accidente de tránsito, que no corran, que no choquen, que no atropellen a los que están en la calle, que cuando crucemos en el paso peatonal crucen con toda confianza, eso es lo que queremos, no queremos estar recaudando nada más porque sí”, dijo Mancera.

El mandatario capitalino recordó que las multas impuestas por infracciones de tránsito pueden ser consultadas en la página de Internet de la Secretaría de Finanzas y para aquellas infracciones a las que les sea aplicado el beneficio otorgado en esta resolución, el mismo se reflejará en el Formato Múltiple de Pago a la Tesorería que podrá ser obtenido a través de la página de Internet.

Respecto a las infracciones que son notificadas vía correo certificado o con acuse de recibo, el ciudadano podrá promover la aplicación del descuento si la línea de captura que acompaña al documento expira antes del plazo mencionado, siempre y cuando se acredite, en las Oficinas de Atención Ciudadana para la Aclaración de Infracciones, que la fecha de notificación domiciliaria fue extemporánea.

Para realizar este trámite los ciudadanos deberán acudir con la siguiente documentación, en original y copia:

En caso de ser dueño o titular presentar la tarjeta de circulación e identificación oficial. Cuando no se es titular de la unidad, la persona que realiza el trámite deberá presentar además de la tarjeta de circulación, identificación oficial o bien una identificación oficial del titular de la unidad y/o carta poder simple.

