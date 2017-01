Paseo de la Reforma se vistió de rosa con la Tercera Carrera Fucam

Con el propósito de crear conciencia sobre la importancia de la detección oportuna del cáncer de mama y recaudar fondos para realizar 20 mil mastografías, se llevó a cabo la Tercera Carrera Fucam 2017, que vistió de rosa el Paseo de la Reforma con la participación de siete mil corredores.

El secretario de Salud capitalino, Armando Ahued Ortega, comentó que en la Ciudad de México 658 mujeres perdieron la vida en 2016 por cáncer de mama, lo que representa un aumento de 10 por ciento en comparación con el año previo, lo cual podría reducirse si se tuviera la conciencia y educación sobre el tema.

Resaltó que “no hemos logrado que todas las mujeres mayores de 40 años se hagan su mastografía anual de rigor”, y aunque se ha avanzado, dijo que las cifras siguen en aumento en esta enfermedad, en especial por falta de conocimiento y educación en salud.

Entrevistado luego de dar el banderazo de salida a los corredores, junto con el fundador del Fucam, Fernando Guisa, el secretario de Salud lamentó que persista esta situación a pesar de las campañas y facilidades que se otorgan, como la de que cada año, a partir de que cumplan 40, se practiquen una mastografía como prevención.

En ese sentido, subrayó que la Secretaría de Salud capitalina cuenta con más de 56 mastógrafos y unidades móviles en todas las delegaciones que practican estos estudios preventivos de manera gratuita, para lograr una detección oportunidad.

Insistió en que la falta de conciencia sobre la necesidad de efectuarse estudios preventivos, que pudieran evitar que siete de cada 10 mujeres se diagnostiquen con cáncer de mama avanzado y con metástasis, se debe en especial al desconocimiento sobre esta enfermedad y a la carencia de educación en la salud.

Para “que las personas sean corresponsables en el autocuidado de su salud y que pueden en un momento dado tomar actitudes de prevención y detección oportuna, tienen que tener ese conocimiento”, sostuvo.

Por ello, insistió en la necesidad de incorporar la materia de salud en las escuelas, para que los menores conozcan sobre este tipo de enfermedades y cuando crezcan sepan como prevenirlas, para poder evitarlas o detectarlas a tiempo.

“Sigo pugnando por que se incluya la materia de salud en la escuela, para que cuando crezcan conozcan del problema y puedan tomar decisiones” afirmó.

Ahued Ortega resaltó que “hemos sido reactivos, hemos estado atrás de los problemas, tenemos que anticiparnos a los problemas y lo tenemos que estar trabajando”.

En su oportunidad Guisa Hohenstein, de la Fundación de Cáncer de Mama (Fucam), dijo que en promedio se imparten 150 consultas al día y refirió que de acuerdo con las estadísticas internacionales, por cada mil mujeres que examinan se detectan tres casos positivos.

Destacó que en México las mujeres no acuden a practicarse las mastografías preventivas porque no se tiene la cultura médica que otros países, donde las mujeres mayores de 40 años casi son obligadas a realizarse este estudio porque, además de mandarles citatorios, si no acuden les suspenden su seguro médico social.

Como una acción de concientización para prevenir el cáncer de mama y la detección temprana con la que se evita la muerte, destacó la carrera Fucam 2017, que por tercer año consecutivo se realiza con éxito en el Paseo de la Reforma y que tiene una proyección nacional e internacional, en la que participaron siete mil corredores.

“Es un éxito, porque se vistió de rosa el Paseo de la Reforma con el registro de siete mil participantes, y se tuvo que cerrar el registro una semana antes”, resaltó al recordar el lema de la competencia: “Hagamos todos del cáncer de mama una enfermedad del pasado”.

TAMBIÉN PUEDES LEER

Hoy No Circula aplica para autos con engomado amarillo