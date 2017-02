VIDEO: Cuidador golpea y maltrata a perros en la Condesa

Un cuidador de perros fue captado cuando golpea a un animal luego de dejarlo amarrado a un árbol junto con otros nueve afuera de su presunto domicilio en la colonia Condesa.

De acuerdo a la denuncia de un usuario de Facebook identificado como Gustavo Lardizabal, el hombre dejó a los animales amarrados frente a un edificio marcado con el número 160, en la calle Nuevo León, ocasionando que dos se pelearan al grado de sangrar de las orejas, por lo que tuvo que separarlos utilizando gas pimienta.

En una de las dos grabaciones que fueron publicadas en la red social, se escucha al denunciante reclamarle al cuidador luego de que golpeara a uno de los animales.

“Ve la golpiza que se acaban de dar; si no los separas con gas pimienta ahorita se siguen dando. No, no le pegues, todavía que los dejas amarrados ahí (…) Sí, es tu trabajo, pero pues hazlo compadre”, menciona.