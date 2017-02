Delegada de Iztapalapa enseña a jóvenes a poner condón con la boca

“Con el Poder de los Besos y Abrazos”, evento con motivo del Día del Amor y la Amistad que se llevó a cabo en la macroplaza de Iztapalapa, la jefa delegacional, Dione Anguiano, enseñó a los jóvenes de la demarcación a colocar un condón con la boca.

Durante el evento, la perredista usó un dildo para demostrar que no protegerse no debe ser aburrido, “invito a jóvenes a celebrar el amor con responsabilidad, y evitar embarazo no planeado. Aprendan a protejerse”.

Más de dos mil asistentes, en su mayoría jóvenes, recibieron asesoría sobre el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos.

La delegada destacó que la educación sexual es de suma importancia debido a que en la demarcación se encuentra un alto porcentaje de adolescentes que inician actividad sexual a temprana edad sin utilizar métodos anticonceptivos.

La fotografías fueron capturadas por ObturardorMx.