Brutal golpiza entre transexuales en la Escandón

Vecinos de la colonia Escandón enviaron a Publimetro un video donde se observa a una mujer golpeando brutalmente a otra, ambas presuntamente transexuales.

Los hechos sucedieron cerca de la pizzería que fue clausurada simbólicamente este jueves, en repudio a la discriminación contra una integrante de esta comunidad por parte del dueño.

Como respuesta a la nota de este periódico que reportó que un grupo de más de cincuenta mujeres transexuales realizaron la clausura simbólica del establecimiento, un usuario envió el material asegurando que los hechos ocurrieron prácticamente enfrente de la Central de Pizzas referida.

Sin especificar la fecha en que fue captado el altercado, en la grabación se puede observar a un par de mujeres riñendo hasta el punto en el que una de ellas somete a patadas en el rostro a la otra.

El caso de discriminación

Daniela Arzaba acudió el jueves 9 de febrero a la “Central de Pizzas” con sus amigas para celebrar el cumpleaños de una de ellas, pero un empleado del lugar les negó el acceso.

“Me voy a sentar en la mesa y te pido que me atiendas porque es un lugar público”, dijo Daniela al empleado, quien respondió: “no lo voy a hacer” argumentando que no podía romper una “regla interna”, pese a que el local cuenta con una placa de no discriminación.

Por ello Daniela Arzaba interpuso una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, la Comisión de los Derechos Humanos capitalina y la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Miguel Hidalgo.