Contraloría investigará compra irregular de instrumentos musicales en MH

La Contraloría General de la Ciudad de México deberá investigar la compra a sobreprecio que realizó la delegación Miguel Hidalgo de diversos instrumentos musicales y equipo de audio que, en algunos casos, superó hasta en 20 veces el costo que realmente se muestra en el mercado.

Esto después de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobara un punto de acuerdo presentado por el diputado Raúl Flores García —a nombre del legislador local Víctor Hugo Romo Guerra— por las presuntas irregularidades que se muestran en dicha contratación.

El pasado 19 de febrero, Publimetro publicó la nota titulada “Compran instrumentos musicales 20 veces más caros en Miguel Hidalgo” en la cual se comparan los costos de los equipos que fueron adquiridos por la demarcación con los que se pueden encontrar en tiendas establecidas.

En esta investigación se reveló, por ejemplo, que la empresa Rmusical vendió un par de metalófonos a 210 mil pesos –cada uno– pese a que el mismo modelo tiene un precio de 479 euros (10 mil 538 pesos, con el tipo de cambio actual) en el sitio especializado Musikhaus Thomann.

También se adquirieron 30 flautas dulces a 586 pesos –cada una– cuando pueden comprarse en menos de 200 pesos en diversos sitios de la Ciudad de México, es decir, pudieron pagarse menos de 6 mil pesos en lugar de los 17 mil 580 pesos erogados.

“Para ilustrar mejor, Publimetro recurre a Braulio González, músico profesional, quien da testimonio que una flauta de más de 35 mil pesos debería estar hecha de plata esterlina, cuando las que compró la delegación son de simple níquel plateado”, dijo Raúl Flores al presentar el punto de acuerdo.

Tras aprobarse el punto en la ALDF, el pleno determinó que la Contraloría General de la Ciudad de México debe atender el asunto de manera urgente para determinar y sancionar las omisiones e irregularidades que puedan existir derivados de la presente contratación.

Posteriormente, en un comunicado de prensa el diputado Víctor Hugo Romo solicitó que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ-CDMX) investigue la posible comisión de delitos por parte de servidores públicos en este caso.

Además, expuso en el comunicado que “la seriedad en este caso es fundamental, sobre todo en una administración delegacional que recurre a la banalización de los asuntos públicos y maneja con opacidad las finanzas delegacionales”.

“Ya revocamos el contrato”: Xóchitl

En entrevista con Publimetro, la jefa delegacional de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, aseguró que el contrato con la empresa Rmusical fue revocado desde que detectaron irregularidades e incluso aseveró que el proveedor fue sancionado por un monto que asciende a 172 mil pesos.

“Se penalizó a la empresa y se está dando vista a la Contraloría, como otros tantos temas que hemos detectado. Aquí en la delegación hemos detectado varios casos con irregularidades y hemos dado aviso no sólo a la Contraloría, sino al MP”, expuso Gálvez Ruíz.

Respecto a las omisiones en el procedimiento de licitación en donde se habría permitido que la misma empresa participara por el contrato con diferentes razones sociales, la delegada indicó que la contratación se hizo “con prisas” debido a que les liberaron el presupuesto a finales de diciembre.

“La verdad es que aprobaron los recursos –no es justificación– (pero) nos aprobaron los recursos el día 20 de diciembre y estas cosas suceden cuando se hacen a prisa, entonces vamos a tratar de que no se hagan de esta manera las cosas”, expuso.

La funcionaria panista además indicó que en un inicio no detectaron el sobreprecio en la oferta de la empresa invitada debido a que “se supone que había un estudio de mercado” y no se analizaron los costos por cada uno de los instrumentos y servicios, sino por el monto total del contrato.

“De aquí en adelante vamos a separar siempre lo que es equipo. Que los que son expertos en vender equipo y tienen precios más competitivos sólo vean el equipo y los que son especialistas en dar el servicio entren en servicios”, explicó.

Cancelan por incumplimiento, no por sobreprecio

En un comunicado, la delegación Miguel Hidalgo hizo referencia al contrato con Rmusical; sin embargo, la demarcación informa que el motivo de la sanción no fue el sobreprecio de los instrumentos musicales, sino que la empresa incumplió con la entrega del material en la fecha pactada.

“Derivado de este incumplimiento, se le notificó a dicho proveedor, la cancelación del contrato No. 145/SERV-INV/SRMS/2016, por concepto de servicio de asesoría en enseñanza musical, por un monto de 2 millones 993 mil 960 pesos (IVA incluido), pues al no contar con los instrumentos musicales y el equipo de sonorización, no podía prestarse el servicio”, expone el comunicado.

