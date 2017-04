Aumentan 290% los incendios forestales en Milpa Alta

Los incendios forestales están consumiendo el suelo de conservación de Milpa Alta.

Esto porque en lo que va del 2017 se ha registrado un incremento del 290% en los incendios en comparación con el año pasado.

Y es que de enero al 12 de abril de este año, se han quemado 629.7 hectáreas producto de 252 incendios, de acuerdo con datos de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales (Corena)

Mientras que el año pasado –según información de la Corena que Publimetro obtuvo vía transparencia– se afectaron 161.39 hectáreas por 76 incendios.

Sin embargo, brigadistas comunales de Milpa Alta denunciaron, en entrevista, que pese a que 2017 se previó como un año donde los siniestros forestales aumentarían, no se planearon acciones preventivas.

Además denunciaron que no cuentan con las herramientas para cumplir su tarea, ya que reciben con desfase sus pagos, no son capacitados, además de que no hay, dijeron, una coordinación efectiva.

“Hay recursos, pero lo que no hay es una planeación de dónde deben entrar las brigadas y sobre qué tienen que hacer. Además, los directores de Corena no tienen el perfil y eso ha producido que la gente de las brigadas comunales e institucionales sigan órdenes de superiores que no tienen los conocimientos y por esa situación no hay prevención”, acusaron los brigadistas, quienes decidieron omitir sus nombres.

Trabajos a medias

De acuerdo con los brigadistas forestales, de los 384 combatientes comunales que se tienen registrados sólo 299 realizan su trabajo.

“Pese a ello, a todos se les da su pago de mil 305 pesos a la quincena e inclusive hay quienes lo exigen a pesar de que no acuden a combatir los incendios”, resaltaron.

Aunado a que los combatientes que sí cumplen su tarea reciben su pago de manera desfasada, lo cual orilla a que dejen de trabajar en el cuidado del bosque, acusaron.

“Por ejemplo, enero, febrero y marzo, se gestionó desde principios de diciembre (de 2016) y a finales de ese mes nos notificaron cuánto iban a pagarnos, pero el recurso llegó hasta febrero, es decir, dos meses la gente estuvo sin cobrar, no se tuvo para la gasolina”, comentaron.

Ante este escenario, los brigadistas exigieron que la Corena revise por completo hacia dónde se están aplicando los recursos del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los Ecosistemas (Proface) e incluso pidieron que se realicen auditorías.

“No se están aplicando los recursos, por eso queremos que se audite para saber qué brigadas sí cumplen con su tarea, que se haga una revisión física de los trabajos”, agregaron.

Luis Fueyo MacDonald, director general de Corena, explicó en entrevista con Publimetro que el incremento en los incendios en Milpa Alta se debe a que en el periodo de enero a marzo se presentaron condiciones de mayor sequía y de menor humedad en todo el Valle de México, lo que generó condiciones propicias para que cualquier brote de incendio se propagara, dijo, rápidamente.

Respecto a los señalamientos de los brigadistas comunales sobre que no se realizaron acciones preventivas para la época de incendios, Fueyo MacDonald comentó que desde el mes de octubre de 2016 se programaron acciones de limpieza de las brechas corta fuego, retiro de material combustible y de vigilancia; sin embargo, comentó, que se hará un balance.

“El reporte que yo tengo es que estas actividades se realizaron (…) pero precisamente vamos a hacer el balance con la comunidad de bienes comunales para que revisemos, porque a través del programa Proface se ha apoyado a las brigadas (comunales) y hay supervisión de ellas para que estemos seguros de que el esquema está operando”, señaló.

Reconoció que las problemáticas expuestas por los brigadistas fueron tratadas en el 6 de abril, cuando se llevó a cabo el Comité de Prevención y Atención de Incendios y posteriormente, el 7 de abril, ya realizaban trabajos de revisión “para poder ver los puntos débiles y reforzar el trabajo de las brigadas”.

Además el director general de Corena dijo estar abierto a que se realicen auditorías al Profase y a recibir las quejas sobre los pagos desfasados.

“ (…)puede haber problemas de coordinación en el día a día y esos son los problemas que le pedimos al coordinador de la regional, al señor Juan Álvarez, que hiciera el balance específico para que cualquier deficiencia que se tuviera se pudiera corregir de inmediato”, apuntó.

Incluso, comentó, que las observaciones derivadas de auditorías –internas y externas al Proface– han indicado que se deben fortalecer los programas de seguimiento, de evaluación, así como la información que “sistemáticamente ponen al público para que durante el ejercicio la información esté disponible”.

Y sobre los pagos comentó: “Somos los primeros preocupados para que los recursos estén disponibles en tiempo y forma. Hay un responsable de operar y en general el esquema está funcionando, pero si hubiera una dificultad detectada revisamos el procedimiento y por supuesto que si hay que hacer una mejora, se va a proceder a adaptarla”.

Áreas afectadas

Durante un recorrido por el bosque de Milpa Alta, Publimetro constató las áreas afectadas por los incendios forestales.

Las zonas con mayor número de hectáreas quemadas son el Volcán Tláloc, el Pedregal del Chichinautzin y el paraje Corral de Coria.

De acuerdo con el director general de Corena, el 95% de las hectáreas que se han quemado son pastizales.

“En tres semanas se recuperan, hemos tenido poca pérdida de arbolado, que es lo que más podría afectarse a mediano y a largo plazo”, agregó.

“Hay recursos, pero lo que no hay es una planeación de dónde deben entrar las brigadas y sobre qué tienen qué hacer”, revelaron a Publimetro los brigadistas comunales del bosque de Milpa Alta.

290%

es el incremento en incendios a comparación del año pasado

