¿Qué ha pasado con el conductor del BMW a casi un mes del choque en Reforma?

A casi un mes del trágico accidente ocurrido en Paseo de la Reforma en el que perdieron la vida cuatro personas por el choque de un BMW en donde viajaban, conducido por un hombre en aparente estado de ebriedad y en exceso de velocidad, el caso se encuentra en stand by ya que continúan las investigaciones.

Gabriel Regino, abogado de la familia de una de las víctimas del choque, Karla Saldaña, afirmó a Letra Roja que en estos momentos el caso pasa por un periodo de investigación complementaria y que sus defendidos han dejado un momento el tema, para sanar el difícil y traumático accidente que terminó con la vida de Karla de 29 años.

Caso en Stand By

“El caso está en stand by porque estamos en la etapa de investigación complementaria y en esta etapa prácticamente no se mueve nada y no ha habido ninguna novedad y dejamos una distancia sana con la familia que está en terapia tanatológica y estamos respetando su duelo”.

“El caso es sólido es firme, pero con el nuevo sistema de justicia estamos en una especie de pausa”. “Todo permanece como quedó, el acusado quedó vinculado a proceso, privado de la libertad y transcurren las investigaciones”, dijo.

Respecto a si existe una fecha para el término de las investigaciones, el abogado dijo que no hay una fecha determinada y que el proceso tomará el tiempo que sea necesario.

El proceso

“La etapa de investigación complementaria terminará en mes y medio aproximadamente, después de ahí viene el plazo para la acusación, luego el descubrimiento probatorio, posteriormente viene la audiencia intermedia y finalmente un juicio oral en el caso de que no haya una salida alterna; faltan muchísimos meses para que se tenga al menos la sentencia de primera instancia”, detalló.

Respecto si continúa la postura de responsabilizar al Barezzito o al valet parking por permitir que Carlos Salomón Villuendas, el conductor del BMW dejara el establecimiento ubicado en Polanco aquella noche, dijo que eso aún está pendiente, “no está decidio toda vez que, los esfuerzos que nosotros generamos fue prácticamente para que no hubiese una impunidad o una deficiencia técnica que le permitiera a esa persona no ser vinculada a proceso, entonces estamos en ello”.

El trágico accidente

Hay que recordar que la madrugada del viernes 31 de marzo, Carlos Salomón Villuendas de 33 años salió de un bar en Polanco en compañía de cuatro personas, Luis Fernando García Heredia, Ivonne Reyes Millán, Karla Saldaña Sánchez y Carlos Martínez Zorrilla, y abordaron un BMW.

Al conducir en estado de ebriedad , y a más de 180 kilómetros por hora, se impactó contra un poste ubicado en Paseo de la Reforma y calle Lieja, muy cerca de la Estela de Luz. El automóvil blanco se partió en dos por el fuerte impacto y los cuerpos de los cuatro pasajeros quedaron repartidos en la acera, en tanto que Villuendas resultó herido.

Los datos sobre este conductor comenzaron a salir a la luz y se supo que era hijo de un exjudicial; iniciado el proceso legal por el choque, el Villuendas declaró que vendía paletas y que ganaba mil pesos a la semana, lo que provocó indignación en la opinión pública.

Entre rumores y versiones, el pasado 7 de abril, se vinculó a proceso por el delito de homicidio culposo en agravio de cuatro personas, por lo que permanece en el Reclusorio Preventivo Norte, mientras se realiza el proceso legal.