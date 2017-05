Habrá consecuencias por tuits de PGJ sobre caso Lesby: Mancera

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que habrá consecuencias por las publicaciones en Twitter de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) capitalina en donde revictimizan a Lesby, la joven de 22 años encontrada muerta este jueves en Ciudad Universitaria.

El mandatario capitalino calificó de desafortunada la forma en que la dependencia manejó la información, pues está alejado de las políticas que promueve su administración sobre el respeto a las víctimas.

“La Ciudad de México no puede tener este tipo de informaciones desafortunadas que nada tienen que ver con nuestra política y que nada tienen que ver con nuestro cuidado a las víctimas. Obviamente las instrucciones que tengo precisas en todas las áreas es respeto a las víctimas, respeto a los derechos humanos y por supuesto cuidado a la información. Entonces me parece que no fue nada afortunada esta forma de manejar la información”, sostuvo.