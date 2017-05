Mancera pide no politizar conflicto laboral del Metro

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, pidió al Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no politizar el conflicto derivado de la cancelación del pago de horas extras para sus agremiados.

El mandatario capitalino solicitó al líder sindical, Fernando Espino, no utilizar la situación con fines políticos, luego de que éste manifestara su respaldo a la candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez.

“Yo pediría que no se politice eso nada más, el director general (Jorge Gaviño) está encargado de la tarea, nada más que no se politice, no se debe utilizar el Metro para tareas políticas. El Metro tiene que cumplir un servicio para la Ciudad de México”, señaló Mancera.