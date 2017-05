Continúa contingencia ambiental en el Valle de México, hoy no circulan autos con holograma 1 y 2

La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que por segundo día consecutivo se mantiene la Fase 1 de contingencia ambiental, por lo que hoy no circulan los autos con holograma de verificación 2, y 1 con terminación de placa de circulación par.

En un comunicado, precisó que este miércoles no circulan de 5:00 a 22:00 horas todos los automóviles con holograma de verificación 2.

Tampoco vehículos con holograma de verificación 1 terminación de placa de circulación par y con engomado color rojo terminación de placas 3 y 4, como lo establece el Programa Hoy No Circula en días normales.

Además los automotores de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma 00, 0 o Exento no podrán transitar.

Asimismo todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción a la circulación de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

En el mismo caso se encuentran todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación par.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis precisó que de acuerdo con el pronóstico meteorológico este miércoles la región central del país se encontrará bajo la influencia de un sistema de alta presión que provocará estabilidad atmosférica.

También propiciará cielo despejado, escasa dispersión de contaminantes por la mañana e intensa radiación solar después del mediodía, condiciones por las que se mantiene dicha medida.

El organismo indicó que a las 10:00 horas de este miércoles informará sobre las condiciones atmosféricas que prevalecen en la Zona Metropolitana del Valle de México.

