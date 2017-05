Vecinos amenazan con obstruir obras de la línea 7 del Metrobús

Vecinos del Comité Vecinal Polanco-Chapultepec alertaron que preparan manifestaciones y amparos en caso de persistir el tramo original de la línea 7 del metrobús.

Encabezados por su presidente Eduardo Farah, los quejosos fueron entrevistados luego de reunirse con las autoridades del gobierno capitalino, a quienes le expresaron su inconformidad de manera directa.

El líder de los vecinos expresó que se presentó a las autoridades una petición firmada por ocho comités, en los que rechazan que el medio de transporte atraviese la zona de Polanco, al tiempo que solicitan se desvie hacia el oriente.

“Nosotros no lo queremos; si ellos quieren ponerlo, no ponemos pararlo, pero no estamos de acuerdo; nosotros vamos a hacer protestas y a meter amparos”, expresó.

Sobre el tema, el presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Asamblea Legislativa, Fernando Zárate, pidió sensibilidad del gobierno capitalino para atender las quejas de los vecinos afectados, pues dijo que parece que con esta obra se obtendrían más beneficios económicos que movilidad.

También en entrevista, el legislador del Verde Ecologista llamó al gobierno local a abrir mesas de negociación, transparentar la información y rechazar la obra si no acredita sus beneficios para la población.

“Lo que veo es que ha habido una falta de apertura del gobierno y una falta de sensibilidad para atender a los vecinos y que como política pública que ya hoy parece necedad en lugar de resolver los problemas de la ciudad”.

Destacó que “hay proyectos que no cuadran, que no tienen fundamento y concretamente el metrobús de la línea 7 es uno de ellos”, que además no se les presentó anteriormente a los diputados locales y ahora, de manera atropellada, se les da a conocer.

