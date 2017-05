Hoy no circula sabatino: Contingencia ambiental y descanso a vehículos holograma 1 impar

El programa Hoy no Circula se aplicará este sábado de la siguiente manera, debido a la vigencia de la Fase I de Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México.

No pueden circular todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo automotores con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Tampoco los automóviles con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación non, ni los de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.

Lo mismo en el caso de los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

No podrán circular los automotores de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 con terminación de placa de circulación non.

En cambio los vehículos con hologramas “0” y “00” están exentos de las restricciones, así como los vehículos híbridos y eléctricos.

¿Qué días no circula cada holograma?

Amarillo: Lunes, terminación de placa 5 y 6, hologramas, 1 y 2.

Rosa: Martes, terminación de placa 7 y 8, hologramas, 1 y 2.

Rojo: Miércoles, terminación de placa 3 y 4, hologramas, 1 y 2.

Verde: Jueves, terminación de placa 1 y 2, holograma, 1 y 2.

Azul: Viernes, terminación de placa 9 y 0, permisos y hologramas, 1 y 2.

