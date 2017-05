Continúa la contingencia ambiental este domingo en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) confirmó que la Fase I de contingencia ambiental por ozono continúa para este domingo 21 de mayo, es decir, por sexto día consecutivo, luego de que se declaró desde el pasado martes.

De acuerdo a la información meteorológica disponible, se observa que el sistema de alta presión, que ha venido afectando a la región central del país durante los últimos días, permanecen en el Valle de México.

Por lo tanto, la CAMe informó que no existen las condiciones adecuadas para suspender la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por Ozono en la ZMVM, por lo que no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas los siguientes vehículos:

Todos los vehículos particulares con holograma de verificación 2, incluyendo vehículos con placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación.

Todos los vehículos con holograma de verificación 1 con terminación de placa de circulación PAR.

Todos los vehículos de servicio particular con placas del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.

Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas. Excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 con terminación de placa de circulación PAR.

Recomendaciones

La Comisión Ambiental de la Megalópolis recomienda las siguientes medidas de las 13:00 a 19:00 horas, cuando se presentan los índices elevados de ozono:

Reducir el tiempo de exposición en exteriores, a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

Por la mañana generalmente la calidad del aire es buena por tanto se pueden realizar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre hasta las 13:00 horas, verificando previamente el estado de la calidad del aire en la zona en donde se realiza la actividad.

Reducir el consumo de gas licuado de petróleo y recarga en tanques, así como revisar y reportar fugas de gas.

Reducir los viajes en vehículos, realizar viajes compartidos o utilizar medios alternos de transporte

¿Por qué los contaminantes que producimos en el Valle de México no se están dispersando? Ve nuestro video 👇 #Fase1 #ContingenciaAmbiental pic.twitter.com/QRh02fTPfs — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 18, 2017

TAMBIÉN PUEDES LEER

Dictan un año de prisión preventiva a ex vocera de Javier Duarte

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV