Continúa la Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este martes continúa la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México, toda vez que prevalecen las condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes.

En su reporte de las 10:00 horas, precisó que de acuerdo con la información meteorológica disponible, permanece el sistema de alta presión que ha afectado a la región central del país durante los últimos días.

Indicó que esta situación mantendrá una condición de estabilidad atmosférica durante la mañana; además se espera un día cálido, con formación de nubosidad escasa a moderada, así como viento débil a moderado durante la mañana y las primeras horas de la tarde, condiciones que no serán favorables para la dispersión de contaminantes.

Por ello, no podrán circular entre las 05:00 y las 22:00 horas todos los vehículos con holograma de verificación 2, incluyendo aquellos con placas formadas sólo por letras y sin holograma de verificación.

También, todos los automotores con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación non; los que tienen engomado color rosa con holograma 1, terminación de placa 7 y 8; así como los de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma “00”, “0” o Exento.

Además, los vehículos los destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local deberán acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas, excepto cuando participen en el Programa de Autorregulación de vehículos a diésel.

La Came refirió que dejan de circular los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2, terminación de placa de circulación non; mientras que los que porten hologramas 0 y 00, híbridos y eléctricos están exentos de las restricciones.

El organismo recomienda reducir el tiempo de exposición en exteriores, a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares.

También, disminuir el consumo de gas LP y recarga en tanques, realizar viajes compartidos o utilizar medios alternos de transporte; mientras que las industrias que emitan precursores de ozono en sus procesos, deberán reducir sus emisiones entre 30 y 40 %.

las industrias tendrán que suspender actividades de limpieza o desengrase que no cuenten con control de emisiones y que utilicen productos que contienen compuestos orgánicos volátiles.

De igual modo, reducir la operación de calderas en 30% en servicios que no cuenten con sistemas de control de emisiones, así como el consumo de solventes: desodorantes en aerosol, pinturas, barnices, aromatizantes y limpiadores.

La Came agregó que continuará con el seguimiento que presenten los contaminantes del aire y emitirá el próximo un boletín a las 15:00 horas de este martes.

