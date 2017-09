Héctor Serrano renunciará a Semovi para operar candidatura de Mancera

El titular de la Secretaría de Movilidad capitalina (Semovi), Héctor Serrano, informó que presentará su renuncia el próximo 18 de septiembre para trabajar en la candidatura del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, a la Presidencia de la República.

El funcionario precisó que se enfocará en que Mancera lidere el Frente Amplio Democrático (FAD), pues es “el ideal para encabezar el proyecto” en las próximas elecciones.

“A partir del 18 me separo del cargo y me dedico de lleno a una actividad política por mi partido en la ciudad y a nivel nacional. Me voy a hacer patria y aunque tengo posibilidad de ser senador o diputado, me voy como coordinador para Miguel Ángel Mancera porque él sería el ideal para encabezar el FAD”, aseguró Serrano.