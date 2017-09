Cierra PRD-CDMX puerta a Ricardo Monreal para candidatura de 2018

Ante la inminente salida del jefe delegacional, Ricardo Monreal Ávila, de las filas de Morena, el presidente del PRD en la Ciudad de México, Raúl Flores, aseguró que no ha tenido ningún tipo de acercamiento con el político zacatecano.

En entrevista, el líder del sol azteca capitalino precisó que su partido se reservará su derecho de admisión, ya que la consolidación del Frente Amplio Democrático (FAD) va más allá de aspiraciones a candidaturas, como los pretende el titular de la demarcación.

“Yo no he tenido ningún contacto formal o informal con Ricardo Monreal, no dudo que él con su habilidad quiera convencer a otros compañeros. Si puede tener mucha posibilidad económica y mediática, pero estamos hablando de congruencia política”, sostuvo Flores