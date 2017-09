Tunden a Morena y arropan al Frente y Mancera en Informe

Durante el Quinto Informe del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ante la Asamblea Legislativa, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) fue duramente criticado por varias por el resto de las bancadas, mientras que el Frente Ciudadano fue aplaudido.

El primero en arremeter contra el partido que dirige Andrés Manuel López Obrador fue el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Fernando Zárate, quien acusó que Morena busca destruir la Ciudad.

Zárate cuestionó la ausencia del delegado de Tláhuac, el morenista Rigoberto Salgado, a quien se le sigue un proceso de remoción en la Asamblea Legislativa, y el distanciamiento con Morena del delegado de Cuauhtémoc, Ricardo Monreal.

"¿Por qué no está el Delegado de Tláhuac? También está aquí alguien que sabe que este cambio no es cierto, y entre nosotros también está el próximo o la próxima Jefa de Gobierno", dijo, "mi dedito no es el que va a decidir”.