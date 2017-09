CAMe mantiene Hoy No Circula tras sismo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles está vigente el programa Hoy No Circula, a fin de mantener las calles despejadas para no obstaculizar el tránsito de los servicios de emergencia.

“Se mantiene programa #HoyNoCircula . Se requieren calles despejadas. En caso de riesgo o apoyo se podrá circular”, publicó en su cuenta de Twitter @CAMegalopolis.

Sin embargo la CAMe informó que esta medida se cancela en caso de riesgo o apoyo donde se podrá circular.

El organismo invitó a la población en general a mantener las vialidades despejadas para ayudar a agilizar las actividades de rescate.

¿Qué autos no circulan?

El miércoles 20 de septiembre de 2017, los vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, con holograma de verificación 1 y 2, no podrán circular en la Zona Metropolitana del Valle de México.​

La medida aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Chicoloapan, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Quedan exentos de esta restricción, los vehículos de personas con discapacidad, eléctricos e híbridos, el transporte escolar, de perecederos, de residuos peligrosos y de servicios de seguridad pública, protección civil, unidades que funcionen con gas natural y de servicios urbanos.

