Estas son las principales calles afectadas tras el sismo en la CDMX

Luego del sismo del pasado 19 de septiembre diversas calles y avenidas resultaron afectadas ya sea en su estructura o por el colapso de algún edificio, por ello la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSP-CDMX), que encabeza Hiram Almeida Estrada realiza un dispositivo de vigilancia, seguridad y control de tránsito, en distintas Delegaciones, con el fin de facilitar el traslado de personas lesionadas, entregar víveres y equipos de rescate, apoyar en la remoción de escombros.

En esta acciones de control de tránsito colaboran 25 mil 500 policías de la SSP, apoyados en dos mil 256 unidades, de distintas corporaciones como: policías de Proximidad, Metropolitanos, Auxiliares, Bancaria e Industrial, de la Subsecretaría de Control de Tránsito, de la Dirección General de Servicios Aéreos (Cóndores), entre otros, además de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

De acuerdo con el Jefe de Gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa, hasta el momento el saldo es de 38 inmuebles colapsados en la Ciudad de México, se han rescatado con vida a 52 personas, y en cruce de información con el Instituto Ciencias Forense y la Procuraduría General de Justicia de la CDMX (PGJ-CDMX), se reportan 104 pérdidas de vida.

Debido a esta situación de emergencia la SSP-CDMX, hace un llamado a la ciudadanía para evitar circular por las zonas afectadas, para facilitar los trabajos de remoción de escombros, traslado de lesionados y de víveres, así como atender las recomendaciones de los policías de tránsito y señalamientos.

La dependencia informó que las grúas y parquímetros en este momento, tienen la misión de brindar servicios de liberación de rutas y el entorno de las zonas afectadas; por ello se ha girado además, la instrucción de no ingresar ningún vehículo por infracciones, hasta nuevo aviso, no obstante se hizo un llamado a respetar el Reglamento de Tránsito y se recomienda, que si no es necesario, evite circular en las zonas afectadas

En cuanto a las vialidades afectadas, se registran en ocho Delegaciones, que son:

Delegación Álvaro Obregón

En la colonia Santa Rosa Xochiac: en el cruce de las calles Tecaxtitla y Cacaloac.

Delegación Benito Juárez

Colonia Del Valle: en Nicolás y Escocia; en Eugenia y Edimburgo, en Escocia y Ferrol; en Gabriel Mancera y Escocia.

En la colonia Santa Cruz Atoyac: en Petén y Zapata.

En la colonia Miravalle: en Balsas y Miravalle.

En la colonia Narvarte: en Yacas y Concepción Béistegui

En la colonia Piedad Narvarte: en Viaducto Miguel Alemán y Tanana

En la colonia Niños Héroes: en Galicia y Niños Héroes

En la colonia Portales: en Emiliano Zapata y Tlalpan

En la colonia Narvarte: en E. Rebsamen y La Morena.

Delegación Coyoacán

En la colonia Del Valle: en Viaducto y Av Coyoacán

En la colonia Nueva Oriental: en Calzada Brujas y División del Norte

En la colonia San Francisco Culhuacán: en Santa Ana y Ejido Santa Cruz

En la colonia Los Girasoles: en Rancho Los Arcos y Calzada del Hueso

En la colonia Educación: Tlalpan Fovissste y Tlalpan

En la colonia Campestre Churubusco: en Calzada Taxqueña y Av de las Torres

En la colonia San Francisco Culhuacán Apaches y Plaza Bonampak

En la colonia Los Girasoles: en Miramontes y Calzada del Hueso

Delegación Cuauhtémoc

en la colonia Doctores: en Niños Héroes y Juan Navarro

En la colonia Hipódromo: en Lares y Ámsterdam

En la colonia Tránsito: en Chimalpopoca y Simón Bolívar

En la colonia Roma Norte: en Salamanca y Oaxaca

En la colonia Roma: en Querétaro y Medellín

En la colonia Roma Norte: en Puebla 282 y Salamanca

En la colonia Roma Norte: en Álvaro Obregón 286

En la colonia Roma Norte: en San Luis Potosí y Medellín

En la colonia Condesa: en Yucatán 286

En la colonia Condesa: en Sonora 149 y México

En la colonia Santa María la Ribera: en Cedro y Salvador Díaz Mirón

En la colonia Roma Norte: en Coahuila y San Luis Potosí

Delegación Gustavo A. Madero

En la colonia Lindavista: en Sierravista y Río Bamba

En la colonia Lomas Estrella 2a sección: en Paseo de las Galias y Tláhuac

Delegación Iztapalapa

En la colonia Banjidal: en Sur 71 A y Ermita Iztapalapa

En la colonia Zacahuisco: en Palmarola y Bretaña

Delegación Tlalpan

En la colonia San Bartolo el Chico: en Anillo Periférico y Belisario Domínguez

En la colonia Vergel Coapa: en Eje 1 Oriente y Calzada del Hueso

Delegación Xochimilco

En la colonia Santa Cruz: en Av. Calvario y Pedro Benavides

En la colonia Barrio del Rosario: en Av. Guadalupe Ramírez y Pedro Ramírez

En la colonia San Gregorio Atlapulco: en Insurgentes y Vicente Guerrero; en Avenida México y Cuauhtémoc

La policía de la CDMX, recomienda circular en caso necesario en la zona Sur, por Canal de Miramontes, Eje 4 Sur, avenida de las Insurgentes; en la zona Centro, por Isabel la Católica, José María Izazaga, avenida de los Insurgentes, Fray Servando Teresa de Mier, Niños Héroes, José María Vertiz, Eje Central Lázaro Cárdenas.

