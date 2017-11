Vieron por última vez a Pamela en festival Soul Tech y lleva 17 días desaparecida

Familiares de Guadalupe Pamela Gallardo Volante, joven de 23 desaparecida el pasado domingo 5 de noviembre tras asistir al festival de música electrónica Soul Tech en el Ajusco, exigieron a las autoridades profundizar en su caso para hallarla con vida, pues aseguran que hasta el momento la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México no ha contribuido con las investigaciones.

Este jueves en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) pidieron a los asistentes a dicho evento compartir sus fotos y videos que puedan ayudar a localizarla, ya que las instalaciones en donde se realiza carecen de cámaras de seguridad que puedan revelar si ella salió sola o acompañada del lugar.

Su hermano Esteban Gallardo condenó que la PGJ-CDMX no investigue las condiciones de seguridad del festival y asegura que tanto organizadores como choferes que participan no cuentan con permisos que garanticen el bienestar de los asistentes, dado que la zona en la que se realiza en el kilómetro 13.5 de la Carretera Picacho- Ajusco es de alta peligrosidad.

Familiares de Pamela Gallardo piden a todos los que asistieron al festival SOULTECH que compartan con ellos en el correo tebuscamospamela@gmail.com videos, fotos y material que tengan en donde pudiera salir en algún paneo o por segundos Pamela, para ayudar a localizarla. pic.twitter.com/6QCmXUIcOl — Cencos (@cencos) November 23, 2017

Pamela acudió al festival desde el sábado 4 de noviembre con su novio y otra pareja, la cual se fue antes de que terminara el evento el domingo.

Su última publicación en Instagram fue la mañana del 5 de noviembre, posteriormente la joven habría peleado con su novio y decidió irse sola del festival; desde entonces nadie sabe de ella.

Pamela es hija de locatarios del Mercado de Granaditas en Tepito, por lo que también exigieron a las autoridades y medio de comunicación no estigmatizar el caso, "no quiero que pasen años sin encontrar a mi hija. A las autoridades y al gobierno no les importa que desaparezca una más, pero yo no dejaré de buscarla", expreso María del Carmen, madre de Pamela.

Karla Michel Salas, directora de Grupo de Acción DH que acompañada a la familia en su búsqueda, condenó que las autoridades sigan diciendo a las personas que tienen que esperar 36 horas para buscar a sus desaparecidos y que hasta el momento no hayan acudido al lugar para indagar sobre el caso, por lo que ha sido la propia familia la que ha tenido que realizar por su cuenta las investigaciones.

Si asististe al festival comparte tus fotos y videos en el correo tebuscamospamela@gmail.com; o si tienes información que pueda ayudar con su paradero comunícate a los números 5345 5080 y 5345 5082.