El conmovedor mensaje de despedida de Roberto, alumno de la UNAM que se suicidó

El cuerpo sin vida del estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, Roberto Carlos Villaseñor, fue hallado este martes en la Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria, no sin antes haber dejado un mensaje de despedida en sus redes sociales.

De acuerdo con las autoridades universitarias, Villaseñor se suicidó, pues fue encontrada una carta de despedida para sus familiares, donde detalla las razones de su muerte, información que no se ha dado a conocer.

Sin embargo, parece que el estudiante de arquitectura dejó un último mensaje de despedida para sus amigos y familiares a través de redes sociales.

La última publicación que realizó en su cuenta de Facebook fue un video de la canción de The Beatles, In my life.



La publicación fue acompañada con unas palabras de Villaseñor: "No me hagan más de lo que fui. Solo fui un hombre solitario. Agradezco haberlos conocido, a todos. Se merecen más de lo que creen. Los llevare siempre conmigo. Adiós."

Dicho post lo realizó el 27 de noviembre a las 22:43 horas, un día antes de su suicidio.

El perfil de Facebook del joven estudiante ya aparece como "En Recuerdo de…", lema que le coloca la red social a las cuentas de los usuarios que perdieron la vida.

La canción de In my life de The Beatles habla sobre todas las personas que forman parte de la vida, así como momentos y lugares, que sin importar si fueron buenas o malas, se recordarán con cariño por el simple hecho de pertenecer a ella.

La publicación fue compartida más de 50 veces en dicha red social, sin embargo, algunas personas se burlaron de la muerte de Villaseñor, lo que desató el disgusto de sus amigos, quienes aseguran que por ese tipo de bullying es que las personas se quitan la vida.