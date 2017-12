UNAM no apoyará a ningún candidato en particular en elecciones de 2018

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, advirtió que en la máxima casa de estudios no habrá apoyo para un candidato en particular en los comicios de 2018 y confió que la casa de estudios no sea escenario de campañas políticas.

“Para ningún candidato nunca ha estado prohibido que ingrese a la Universidad; esperemos que la Universidad no sea escenario de campañas políticas, nada más”, comentó en entrevista.

Luego de firmar un convenio de colaboración entre la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados y la UNAM, informó que se “ha realizado una serie de foros y estamos trabajando todavía el foro de ciencia, tecnología e innovación, para poder presentar a los distintos candidatos lo que pensamos que debe suceder en el país”.

El rector también fue consultado sobre el número de jóvenes mexicanos repatriados desde Estados Unidos que han solicitado su ingreso a la UNAM, a lo cual contestó que hasta hace 10 días eran alrededor de 15 solicitudes.

“Para el mes de febrero todavía está la ampliación que se dio, y a partir de ese mes vamos a empezar, con toda seguridad, a tener más”, finalizó.

