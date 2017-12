Habrá competencia para elegir candidato a gobierno capitalino: Mancera

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, dijo que aunque todavía no tiene ninguna renuncia al interior de su administración, es claro que habrá quienes les interese contender en las elecciones para renovar el mando en la capital del país.

"Lo que debe de quedar preciso es que aquí, en la Ciudad de México, para la candidatura de la jefatura de gobierno, sí habrá una competencia", expresó en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Mancera Espinosa indicó que no solamente gente de su gabinete quiere participar en la contienda, pues comentó que incluso la presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alejandra Barrales, quiere competir.

“Quien quiera competir hay un plazo que tiene abierto el PRD; habrá que ver si de las otras fuerzas políticas alguien quiere competir, quiere contender; y bueno, se abrirá esta etapa de competencia para tomar esa decisión y que la gente opine, que la gente lo valide", manifestó.

Señaló que quien quiera gobernar la ciudad debe de conocerla y "saber a lo que se enfrenta”.

“Aquí habrá una competencia para la Jefatura de Gobierno, parece que eso va a ser muy interesante, que se conozcan propuestas, que veamos quién conoce la ciudad y quién cree que va a conocer a la ciudad; no es lo mismo”, sostuvo.

Reiteró que mantendrá su apoyo al proyecto del Frente Ciudadano por México, pues "eso sí no lo voy a dejar de lado, ahí sí habría una oposición total de mi parte si no está consolidado, firmado el acuerdo de coalición; eso es un requisito sine qua non".

Mancera Espinosa afirmó que no tiene miedo de participar, "pero no puedo ir más allá de lo que acuerden los partidos políticos", pues cancelar la posibilidad de competir como candidato independiente "fue con la convicción de que debía seguir al frente de la Ciudad de México".

No me arrepiento de haberlo hecho así, porque era indispensable que yo estuviera supervisando todas estas tareas de la reconstrucción, así que la siguiente decisión también la tomaré con toda responsabilidad y se la voy a comentar en unos días más, agregó.

