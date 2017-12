Mancera descarta ruptura con el Frente

Luego de no ser favorecido con la candidatura presidencial del Frente Ciudadano por México, Miguel Ángel Mancera aseguró que no habrá ruptura con la alianza electoral conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC).

Este domingo en conferencia de prensa, el mandatario capitalino refrendó su palabra de superar aspiraciones personales, por lo que, dijo, no será un factor de división, sino por el contrario, reiteró su apoyo al Frente Ciudadano.

“Soy un precursor del Frente, no me desmarco y lo voy a seguir apoyando, porque no es una sola persona, es un proyecto que debe dar fuerza en todo el país”, aseveró Mancera Espinosa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

No obstante su respaldo al Frente, cuyo candidato será el panista Ricardo Anaya, el Jefe de Gobierno insistió en que debió haber un proceso de selección democrática y por competencia, lo cual no ocurrió.

PAN, PRD y Movimiento Ciudadano acordaron este fin de semana que la candidatura presidencial del Frente recaerá en el blanquiazul y la de la Ciudad de México en el sol azteca.

Sobre el rechazo que hizo a la propuesta de coordinar la campaña presidencial de Anaya, el mandataria capitalino destacó que tiene más peso seguir al frente del Gobierno de la Ciudad de México.

“Lo que no puedo es tomar la decisión de separarme del Gobierno de la Ciudad para ir a una campaña electoral, eso puede hacerlo otra persona. Para mí es de mucho mayor peso la Ciudad de México”, afirmó.

