Cada día son atropellados hasta 20 ciclistas en la CDMX

De unos años a la fecha, el uso de las bicicletas en la Ciudad de México ha ido en aumento, sin embargo, el número de accidentes también se ha incrementado en la capital del país donde diariamente atropellan hasta 20 ciclistas.

Según estadísticas de la Secretaría de Salud, de 2007 a 2012, el número de ciclistas fallecidos aumentó 5% en dicho periodo, lo que se puede traducir que cada día son atropellados 20 ciclistas y al año fallecen 200 personas.

Y es que, a pesar de que en ciertas zonas de la capital se han habilitado vías exclusivas para bicicletas, seguros especiales, rodadas nocturnas y por supuesto más estaciones de Ecobici, la falta de una cultura vial tanto de peatones como de ciclistas y automovilistas, provoca accidentes que en ocasiones llegan a ser fatales.

De acuerdo con una encuesta de la casa De las Heras Demotecnia, seis de cada diez mexicanos cree que los accidentes se deben a la distracción tanto de automovilistas como de ciclistas, mientras que 34% piensa que es por la falta de precaución de los conductores y sólo el 5% crees que es por falta de precaución de los ciclistas.

La casa encuestadora también informó que el 64% de los capitalinos se trasladan a través de transporte público, el 17% utiliza su automóvil, mientras que solamente el 5% usa la bicicleta para llegar a su destino.

El estudio también informó que el 45% de los capitalinos ha contemplado el uso de la bicicleta como medio de transporte, sin embargo, el 34% de éstos dijo que no la utilizan porque es peligroso y no existen vías para este medio de transporte, seguido del 22%, quienes argumentaron que su destino queda muy lejos, el 15% no sabe andar en bicicleta, 10% contestó que no tiene bicicleta y el 5% dijo que es cansado.

Si se garantizara la seguridad de los ciclistas y se construyeran nuevas vías especiales para ellos, 71% de los entrevistados reconocieron que utilizarían la bicicleta como medio de transporte.

50% de los ciclistas ha tenido algún accidente en las calles de la CDMX

El documento de la casa encuestadora también informó que el 50% de los ciclistas de la Ciudad de México, ha estado involucrado en algún accidente vial.

Sobre qué tan seguras son las calles de la CDMX para los ciclistas y peatones, 77% dijo que no son nada seguras, frente al 20% que dijo que son algo seguras. Sólo el 2% considera que son muy seguras.

El 60% de los encuestados dijo que el gobierno debe construir más vías especiales, mientras que el 18% opina que deberían existir más campañas para promover el uso de la bicicleta, sólo el 7% cree que se deberían poner mayor dificultades para conseguir un auto.

Recomendaciones a ciclistas

Ante esta situación, autoridades y organizaciones ciclistas emitieron una serie de recomendación para utilizar este tipo de transporte en la CDMX como:

Circular sobre el arroyo vehicular, de preferencia utilizar el carril completo

Circula en el sentido de la vía

Respeta banquetas, camellones, cruces peatonales y semáforos

Ceder el paso a los peatones

Señalar tus movimientos

Evitar el uso de audífonos u otros distractores

Utilizar luces delanteras y traseras cuando oscurezca

Recomendaciones a automovilistas

En cuanto a los automovilistas las recomendaciones principales son:

Cede el paso al peatón y al ciclista

Dejar 1.5 m de distancia al rebasar a un ciclista o motociclista

Indicar tus movimientos con el uso de las direccionales

Respetar los espacios para los ciclistas como ciclovías o carriles Bus-Bici

Dar prioridad al paso del ciclista o peatón al dar la vuelta

Detenerse antes de las áreas de pasos cebra y de espera ciclista

Poner atención al camino y evita distractores como aparatos electrónicos

Utilizar el cinturón de seguridad

Respetar los límites de velocidad

