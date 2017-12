En esto se parece la Presidencia a Maluma, según Mancera

¿En qué se parece la Presidencia de México a Maluma? Tal vez en nada, sin embargo, para Miguel Ángel Mancera las aspiraciones de un político podrían asemejarse a los de cualquier mujer sobre el cantante colombiano.

Así, el jefe de gobierno de la Ciudad de México señaló que elegir entre la candidatura a la Presidencia de la República o seguir gobernando la Ciudad de México sería como si una mujer tuviera que elegir entre Maluma o su esposo, o en su caso a una mujer muy guapa.

“Qué pasa si de repente te dicen: oye mira ese cuate güero de ojo azul, alto. Ahí lo ves, el Maluma y todos estos; oye, ¿te quieres ir para acá?, imagínate en mí caso que te ponen ahí a una mujer muy guapa, pues eso puede ser la ambición de la Presidencia de la República.Pero luego, del otro lado qué tienes. Si eres mujer te acuerdas y dices: oye no, pero mi viejo, no es güero… pero cómo trabaja, bien chambeador, y pues no canta como el Maluma pero también es cariñoso", mencionó.

Sin embargo, el mandatario capitalino señaló que por eso eligió seguir al frente de la Ciudad de México pues es donde siente más arraigo y cariño.

"Entonces ¿con quién te quedas?, es ahí donde está el cariño, está la tentación, pero aquí es a donde pertenecemos y aquí es a donde nos quedamos", puntualizó.

Inaugura Mancera preparatoria para evitar deserción escolar

La declaración anterior fue hecha durante la inauguración este miércoles de una escuela preparatoria en la delegación Gustavo A. Madero, la cual albergará a 400 estudiantes de educación media superior, con la finalidad de erradicar la deserción escolar.

En un comunicado, el jefe de gobierno expuso que la inauguración del plantel escolar en la colonia Ampliación Malacates es parte de la estrategia “Cero Rechazados", que busca garantizar el acceso a la educación media superior.

En la Ciudad de México se plantea una estrategia importante de trabajo, “tenemos que darles más oportunidades. Este plantel viene a ser una estrategia de engranaje con la universidad allá por la zona de Aragón. 400 de sus hijos estudiando en un sistema nuevo avalado por la UNAM”, subrayó.

Reiteró el proyecto de construir nuevas universidades en los terrenos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; “ahí debe haber universidades, planteles educativos, otra Ciudad Universitaria de la zona norte”.

Con información de Notimex

