Se cumplen dos meses sin rastro de Pamela Gallardo, joven desaparecida en el Ajusco

Este jueves se cumplieron dos meses desde la desaparición de la joven identificada como Guadalupe Pamela Gallardo Volante, de 23 años de edad, después de asistir al festival de Música electrónica en el Ajusco.

Hoy a 61 días, Letra Roja conversó con su hermano Esteban, él nos cuenta que su hermana es una chica que ama las ventas y que uno de sus mayores sueños es tener una zapatería ya que a ella se le facilitan las ventas, "es buenísima vendiendo", otro de sus sueños es ser médico forense.

Él la recuerda como una chica sonriente, feliz, radiante, con unas ganas enormes de vivir y de disfrutar la vida. Al momento de su desaparición Pame trabajaba como mesera en una fonda del Barrio Bravo de Tepito, lugar donde vivió desde que nació.

Al preguntarle en qué va el caso de su hermana él nos indicó que el procurador capitalino Edmundo Garrido informó que la desaparición de Pame no apunta hacia un plagio, por lo que la carpeta de investigación fue enviada a la Fuerza Antisecuestros por telefonía. Esto para que se triangulen el último punto donde se tuvo contacto con Pam y así puedan localizarla lo más pronto posible.

Por otra parte, Esteban cuenta que desde la desaparición de su hermana, el pasado 4 de noviembre, el Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes no resolvió nada e indicó no sentirse conforme con el método que utilizan para la localización de las personas extraviadas.

“Es incongruente de su parte, dicen que no estigmatizan a las personas, pero si no hay violencia de género o alguna otra cosa no hacen caso de la persona extraviada; no les importa la vida de las personas desaparecidas.

“Ellos indican que salieron a divertirse o que se fueron con el novio. A fuerzas necesitan tener presión social para que te hagan caso”, indica el hermano de la joven.

Además, nos cuenta que se siente tranquilo hasta la fecha con las autoridades que llevarán el caso de Pam ya que siente que son personas adecuadas, profesionales y quienes le darán una respuesta del paradero de su hermana.

Hasta el momento la desesperación e indignación de la familia de Pame es tan grande que la madre de la joven se paró frente a la delegada con licencia de Tlalpan Claudia Sheinbaum y le reclamó por no resolver la desaparición de su hija.

La desaparición

Aquí la historia de la desaparición de Pamela

El 4 de noviembre, Pamela acudió en compañía de su novio al evento Soul Tech Festival 2017 km 13.5 del Ajusco.

Lo último que se supo de la joven fue que los amigos que iban junto con ella se fueron antes del festival y que ella y su novio pelearon por lo que la joven se quedó sola en las filas del autobús en el Sport Area, ubicado en el kilómetro 13.5 de la Carretera Picacho Ajusco, delegación Tlalpan para regresar a casa, ya que su novio había regresado por una silla que habían olvidado.

De ahí le perdió el rastro y no volvió a tener contacto con ella según las declaraciones del novio de Pamela.